İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kardeş öldü
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki kardeş yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı.
Şereflikoçhisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 64 yaşındaki Yaşar Akyüz ve Alaaddin Akyüz hayatını kaybetti, kardeşleri İbiş Akyüz ile T.G. ağır yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Sadıklı Mahallesi yolunda meydana geldi.
Şereflikoçhisar'dan Sandıklı Mahallesi'ne giden T.G. yönetimindeki otomobil ile karşı yöndeki Alaaddin Akyüz'ün (58) kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Otomobiller çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönerken, yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Aynı otomobilde bulunan 3 kardeşten Yaşar Akyüz (64) ve Alaaddin Akyüz hayatını kaybetti, İbiş Akyüz ile T.G. ağır yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.