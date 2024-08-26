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        Haberler Gündem Güncel İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kardeş öldü | Son dakika haberleri

        İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kardeş öldü

        Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki kardeş yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 16:15 Güncelleme: 26.08.2024 - 16:15
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        Şereflikoçhisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 64 yaşındaki Yaşar Akyüz ve Alaaddin Akyüz hayatını kaybetti, kardeşleri İbiş Akyüz ile T.G. ağır yaralandı.

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        Kaza, saat 11.00 sıralarında Sadıklı Mahallesi yolunda meydana geldi.

        Şereflikoçhisar'dan Sandıklı Mahallesi'ne giden T.G. yönetimindeki otomobil ile karşı yöndeki Alaaddin Akyüz'ün (58) kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

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        Otomobiller çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönerken, yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        Aynı otomobilde bulunan 3 kardeşten Yaşar Akyüz (64) ve Alaaddin Akyüz hayatını kaybetti, İbiş Akyüz ile T.G. ağır yaralandı.

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        Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #ankara
        #trafik kazası
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