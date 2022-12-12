İki otoyol ihalesi ertelendi

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Karayolları Genel Müdürlüğü iki otoyol ihalesini erteledi.

Resmi Gazetede yer alan kararlara göre Yap-İşlet-Devret Modeli ile 15.08.2022 tarihinde ihale ilanına çıkılan Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu işine ait daha önce 15.12.2022 saat:10.30 olarak açıklanan ihale tarihi ve saati 22.02.2023 saat:10.30 olarak revize edildi.

Yine 15.08.2022 tarihinde ihale ilanına çıkılan Antalya-Alanya Otoyolu işine ait daha önce 16.12.2022 Saat:10.30 olarak açıklanan ihale tarihi ve saati ise 23.02.2023 Saat:10.30 olarak değiştirildi.