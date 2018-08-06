Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz hafta meydana gelen olay şu şekilde gelişti:

Bir havayolu firmasının uçağı 05-23 pistinden Atatürk Havalimanı'na inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Uçağın pisti terk ederek park yerine gitmek üzere taksi yapmaya başladı. Bu sırada bir başka havayolu firmasının uçağı inişini tamamladıktan sonra hızlı taksi yolundan pisti terk etti. DHA'nın haberine göre, bu sırada pilotlardan biri, diğer firmanın pilotuna durma çizgisini geçtiğini söyledi. Bunun üzerine iki pilot arasında tartışma yaşandı. O tartışmalar kule konuşmalarına yansırken, olayla ilgili rapor tutuldu. Yetkililer yaşanan kural ihlali ve yaşanan diyaloglarla ilgili olarak soruşturma başlattı.

İşe o konuşmalar

-Pilot: Hızlı taksi çıktıktan sonra uçağın durma gibi bir niyeti yok mu? Farklı bir durum mu var?

-Kontrolör: Yok efendim. Aslında durması gerekiyordu. Gördüğümüz kadarıyla İletelim kendisine

-Pilot: Anlaşıldı. Uçuş emniyetsizliği yaratıyor. Tekrar ikaz ederseniz sevinirim.

-Pilotu 2: Biz terk ediş çizgisini geçtiğimiz için taksi yaparak yol vermeye çalıştım. Ben de biliyorum, farkındayım. Teşekkür ederim.

-Pilot: Herhangi bir şekilde de geçmediniz, farkında da değilsiniz. Lütfen bundan sonra daha dikkatli olun.

-Pilot2: Efendim geçip geçmediğime ben karar veririm. Siz karar veremezsiniz. Siz önce bir pisti terk edin, biz de taksimizi yapalım. Gördüm, farkındayım ne yaptığımın.

-Pilot: Hiçbir şeyin farkında değilsin. Geçtiğiniz yeri biz görebiliyoruz. Yerde yanan ışıklar da gözüküyor. İyi uçuşlar olsun.

-Kontrolör: Frekansta polemik yapmayalım lütfen. Gerekli durum olursa ilgililere bildiririz. Taksiye devam edin efendim.

-Pilot 2: Arkadaşımız ikince kez kule ile böyle konuşuyor. Durumu rapor edeceğim, bilginiz olsun. Siz de rapor edin olur mu?

-Kontrolör: Mütabık efendim. Lütfen frekansı meşgul etmeyelim.

-Pilot: Bu ikinci durum değil. Ben de sizi rapor edeceğim. Bu kanalı da meşgul etmeyin, devam edin.

-Pilot 2: Firmanın kaptanın bir problemi varsa, çıkışta bekliyorum kendisini. Kendisiyle görüşelim.

-Pilot: Görüşelim canım, görüşelim. Çıkışa gel.

-Başka bir pilot: Arkadaşlar, ayıp oluyor.





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