Rahibelerin 500 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 600 bin Türk Lirası) civarındaki parayı 10 yıllık süreç içerisinde okul ücreti, bağışlar ve diğer ödemelerden aldıkları belirtiliyor.

Los Angeles Başpiskoposluğu, kayıp paraların rutin bir denetim sırasında fark edildiğini açıklarken, aileler, okulun papazı Michael Meyers'in 28 Kasım'da gönderdiği mektupla olaydan haberdar oldular. Meyers mektubunda, "Rahibe Mary Margaret ve rahibe Lana size durumu ve yaptıkları için hissettikleri derin pişmanlığı anlatmamı istediler. Sizden af diliyorlar ve dualarınızı bekliyorlar" ifadelerini kullanarak, ailelerden eğitim kurumuna ve öğretmenlere güvenlerini kaybetmemelerini istedi ve iki rahibeye dava açmak istemediklerini sözlerine ekledi.

Her iki rahibenin de bu yılın başında okuldan emekli oldukları açıklandı.

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