HABERTURK.COM

Sadece Van Gölü'nde yaşayan balık türü olan inci kefalinin üretmek için tatlı sulara yaptığı göç başladı. 15 Nisan ve 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan balıklar için polis ve jandarma 24 saat nöbet tutuyor. Bakışların göçü devam ederken, kaçak acılarla mücadele ise devam ediyor.

Meral Yıldız'ın haberine göre, Van Emniyeti tarafından, Van merkez ve ilçelerinde inci kefalinin yasak dönemde kaçak olarak avlanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar ise devam ediyor.

Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Yenişehir Mahallesi 151 Sokak üzerinde bulunan Bendimahi çayı çevresinde devriye görevi sırasında, 34 adet çuval içerisinde toplam 2 Ton kaçak avlanmış inci kefali balığı ele geçirildi.

Şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması için ise çalışma başlatıldı. Ele geçirilen balıklar İlçe Tarım Müdürlüğü’ne teslim edildi.