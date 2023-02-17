İki ülke lideri sınırda buluştu

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da sosyal medya hesabındaki paylaşımında, tarih yazmaya devam ettiklerini belirterek, "Venezuela ile Kolombiya'yı birleştiren sınırda Cumhurbaşkanı ile 28 Numaralı Ticari Nitelikli Kısmi Kapsam Antlaşmasını imzaladık. Bu antlaşma, halklarımıza daha fazla refah sağlanması için yeni bir adım teşkil etti." açıklamasında bulundu.