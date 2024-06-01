Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İki yaşındaydı, 7.kattan düştü! | Son dakika haberleri

        İki yaşındaydı, 7.kattan düştü!

        Muş'ta iki yaşındaki çocuktan acı haber geldi. 7.kattan düşen çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 20:44 Güncelleme: 01.06.2024 - 20:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki yaşındaydı, 7.kattan düştü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'ta, apartmanın yedinci katından düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Sütlüce Mahallesi'nde 2 yaşındaki A.S, apartmanın yedinci katındaki dairenin balkonundan düştü.

        Çocuğun düştüğünü gören çevredekiler, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

        Ağır yaralanan çocuk, ambulansla kaldırıldığı Muş Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Çocuğun düşmesi, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yerlikaya: Gereği yapıldı
        Bakan Yerlikaya: Gereği yapıldı
        'Toros Kaplanı' 270 bine gitti! İşte kurbanlık fiyatları!
        'Toros Kaplanı' 270 bine gitti! İşte kurbanlık fiyatları!
        Mourinho'dan F.Bahçe açıklaması!
        Mourinho'dan F.Bahçe açıklaması!
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        Hindistan'da seçimin galibi Modi
        Hindistan'da seçimin galibi Modi
        Mertens'ten büyük müjde!
        Mertens'ten büyük müjde!
        Bir zamanlar onlarındı
        Bir zamanlar onlarındı
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında öldü
        Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında öldü
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi