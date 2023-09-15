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        Haberler Yaşam İki yılda 163 kilo veren adamın çarpıcı değişimi

        İki yılda 163 kilo veren adamın çarpıcı değişimi

        Cole Prochaska, uzun süredir mücadele ettiği kilo problemini kökten çözmeye karar verdi. İki yıl içerisinde büyük bir azim örneği göstererek, 163 kilo verdi ve kendisini baştan yarattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 12:34 Güncelleme: 15.09.2023 - 12:34
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        Cole Prochaska, kilo ile uzun bir mücadele verdi başarılı bir şekilde galip geldi. İki yıl önce tartıya çıktığında, tartının en üst seviyesi olan 265 kilodaydı.

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        Cole, Twitter'dan yazdığına göre; kilo yüzünden genç yaşta ölmek istemiyordu bu yüzden hayatında köklü bir değişiklik yapmaya karar verdi.

        Cole, tüm abur cuburları hayatından çıkardı ve yürüyüş yapmaya başladı. Tüm süreç birbirini tetikledi ve Cole, spor salonuna gitmeyi günlük bir rutini haline getirdi.

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        İki yıl süren uzun bir maceradan sonra Cole 265 kilodan, 102 kiloya düştü. Bu muazzam fark, görünüşünde çarpıcı bir etki yarattı. Ancak hızla verilen kilolar, beraberinde ciddi oranda deri sarkmasını da getirdi.

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        Cole röportajında ​​"Kapana kısıldım" diyor. “Bütün bu kiloları verdim ve kaslarım var ama gömleğimi çıkardığımda hâlâ gevşek cildimin farkındayım. Bacaklarımda gevşek bir deri var, bu yüzden koşmaya çalıştığımda zor oluyor. Giymem gerekenden daha büyük bir pantolon giymek zorundayım."

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        Fazla deriyi almasına yardımcı olmak amacıyla Cole, ameliyatı için para toplamak amacıyla bir bağış kampanyası başlattı.

        Cole'un çarpıcı kilo verme hikâyesi, kilonun aşılamaz bir sorun olduğunu düşünen herkes için güçlü bir motivasyon sağlıyor.

        Kaynak: BrightSide

        Fotoğraf: Cole Prochaska Instragram

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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