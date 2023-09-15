Haberler Televizyon İki yıldız oyuncunun dizisine final kararı! FOX TV o projenin ipini çekti!

İki yıldız oyuncunun dizisine final kararı! FOX TV o projenin ipini çekti! FOX TV ekranlarında yayınlanan bir dizi hakkında daha final kararı iddiası ortaya çıktı. Özellikle bu yaz yayınladığı bir çok dizisinin final kararını veren FOX TV iddialara göre sevilen bir dizinin daha fişini çekti. Habertürk Giriş: 15.09.2023 - 14:45 Güncelleme: 15.09.2023 - 14:45 facebook

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Kış dizilerinin tekrar yayın hayatına başlamasıyla birlikte yaz aylarında başlayan yapımların bir kısmı sezonda devam etse de büyük bir kısmından final haberi geliyor. Son olarak sevilen oyuncuların başrol olduğu dizi hakkında final iddiası ortaya çıktı.

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Ortaya çıkan iddialara göre başrollerinde Şükrü Özyıldız, Burcu Özberk, Tuğrul Tülek, Aslı Sümen, Şehsuvar Aktaş, Zuhal Gencer, Ülkü Duru gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Ruhun Duymaz dizisi için final kararı alındı.