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        İki yıllık husumet cinayetle bitti

        Aydın'da 2 yıldır aralarında husumet bulunan iki kişi arasında bıçaklı kavga çıktı. Taraflardan biri ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 09:43 Güncelleme: 26.09.2024 - 09:43
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        İki yıllık husumet cinayetle bitti
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        Aydın'ın Buharkent ilçesinde, aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle 2 yıldır husumet bulunan M.Ö. ile Turgay Taş dün akşam saatlerinde Zafer Mahallesi Zeytinoğlu Caddesi'nde karşılaştı.

        İkili arasında çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada Taş, husumetlisi M.Ö. tarafından göğsünden bıçaklandı. 3 bıçak darbesi ile yaralanan Taş kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Taş, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Taş doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Taş'ın ailesi ve yakınları Buharkent Devlet Hastanesi önüne akın ederken, polis ekipleri de olayın ardından kaçan şüpheli M.Ö.'yü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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        #Aydın
        #cinayet
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