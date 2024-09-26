İki yıllık husumet cinayetle bitti

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle 2 yıldır husumet bulunan M.Ö. ile Turgay Taş dün akşam saatlerinde Zafer Mahallesi Zeytinoğlu Caddesi'nde karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Taş, husumetlisi M.Ö. tarafından göğsünden bıçaklandı. 3 bıçak darbesi ile yaralanan Taş kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.