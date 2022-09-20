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İkili arasında işler kızışıyor! Pique'dan beklenmeyen bir hamle geldi

Pique'nin, Shakira'yı aldatmasıyla biten 12 yıllık ilişkisi sonrasında sular durulmuyor. Çift, şimdi de velayet davasında karşı karşıya gelecek. Ortaya atılan iddialar, Pique'nin mahkeme sürecinde sert oynayacağını gösteriyor.

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  • İkili arasında işler kızışıyor! Pique'dan beklenmeyen bir hamle geldi

    12 yıldır birlikte olan Shakira ve Pique, dünyanın beğendiği bir çiftti. Ancak aralarına kara kedi girdi ve çiftin ilişkisi Pique'nin, Shakira'yı aldatmasıyla sona erdi.
  • İkili arasında işler kızışıyor! Pique'dan beklenmeyen bir hamle geldi

    Bu aralar pek de şanslı olmayan Shakira, arka arkaya kötü haberler alıyor. Önce, İspanya'da vergi kaçakçılığı yaptığı iddialarıyla dava açılan şarkıcıya bir darbe de eski sevgilisinden geldi. 
  • İkili arasında işler kızışıyor! Pique'dan beklenmeyen bir hamle geldi

    Çiftin iki çocuğu var; Milan ve Sasha. Şimdi, taraflar velayet davasında karşı karşıya gelecek. Ancak ortaya atılan bazı iddialar, mahkeme sürecinin oldukça zor olacağına işaret ediyor.
  • İkili arasında işler kızışıyor! Pique'dan beklenmeyen bir hamle geldi

    İddialara göre; Shakira'nın kariyeri boyunca kazandığı Grammy ödülleri, Pique tarafından rehin tutuluyor. Pique, bu ödülleri mahkeme sürecinde koz olarak kullanacak. 
  • İkili arasında işler kızışıyor! Pique'dan beklenmeyen bir hamle geldi

    2010 DÜNYA KUPASI'NDA TANIŞMIŞLARDI

    Shakira ile Pique, 2010 Dünya Kupası hazırlıkları sırasında Güney Afrika'da tanıştı. Pique o günleri şöyle anlatıyordu; "O gün, hem Dünya Kupasını hem de hayatımın aşkını kazandım." 
  • İkili arasında işler kızışıyor! Pique'dan beklenmeyen bir hamle geldi

    45 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı ile 35 yaşındaki İspanyol futbolcu, aralarındaki yaş farkına rağmen 12 yıl mutlu bir birliktelik sürdürdü.

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