2022-2023 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi tüm hızıyla devam ederken gözler şimdiden ara tatile çevrildi. 11 ilimizde de okulların kademeli olarak açılmasıyla beraber öğrenciler; ikinci ara tatilin tarihinin değişip değişmediğine ve ne zaman yapılacağına ilişkin aramalar yapıyor. İşte, detaylar...