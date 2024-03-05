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        Haberler Gündem İkinci ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 2. Ara tatil takvimi açıklandı

        Ara tatil için geri sayım! Okullarda 2. ara tatil ne zaman?

        Ara tatil sorgulamaları hız kazandı. 11 Eylül tarihi itibarıyla yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için eğitim öğretim yılı başlamıştı. Mart ayının ortalarına gelinmesiyle nisan ara tatili tarihleri merak konusu oldu. Tarihler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim ile netlik kazandı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 22:43 Güncelleme: 05.03.2024 - 22:43
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        Okullar yeni döneme 11 Eylül Pazartesi günü başlamıştı. Nisan ayına kısa bir süre kala milyonlarca öğrenci tarafından ara tatil tarihi sorgulamaları hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim takvimi ile sorular netlik kazandı. Peki, ikinci ara tatil ne zaman ve okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB takvimi ile nisan ara tatili tarihi hakkında güncel bilgiler...

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        YENİ EĞİTİM DÖNEMİ 11 EKİM'DE BAŞLAMIŞTI

        Yıl sonuna gelinmesiyle beraber öğrenciler, öğretmenler ve veliler ikinci ara tatilin ne zaman olduğunu merak ediyorlar.

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        MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB) TAKVİMİNE GÖRE NİSAN ARA TATİLİ TARİHİ!

        Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim yılı takvimini senenin başlarında açıklamıştı. Bu takvim doğrultusunda ilk ara tatil uygulaması Kasım ayında gerçekleştirildi. Birinci ara tatilin ardından Ocak ayının sonunda ise okullarda yarı yıl tatili başlamıştı. Sıradaki tatil olan Nisan ara tatilinin ise 8-12 Nisan'da yapılması bekleniyor.

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        2. ARA TATİL KAÇ GÜN?

        16 gün süren sömestr tatilinin ardından 5 Şubat Cuma günü öğrenciler için ders zili çaldı. Öğrencilerin dinlenmesi amacıyla düzenlenen ara tatil uygulamasının ikincisine bir ay kaldı. 8 Nisan'da başlayacak olan ara tatil bir hafta sürecek.

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        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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