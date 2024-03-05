Okullar yeni döneme 11 Eylül Pazartesi günü başlamıştı. Nisan ayına kısa bir süre kala milyonlarca öğrenci tarafından ara tatil tarihi sorgulamaları hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim takvimi ile sorular netlik kazandı. Peki, ikinci ara tatil ne zaman ve okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB takvimi ile nisan ara tatili tarihi hakkında güncel bilgiler...