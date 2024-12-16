Kasım ayındaki ilk tatilin ardından gözler, 2024-2025 eğitim yılının ikinci ara tatiline çevrildi. Özellikle sınav yoğunluğu yaşayan öğrenciler, kısa molayı fırsat bilerek hem dinlenmeyi hem de eksiklerini tamamlamayı düşünüyor. Ara tatil tarihlerini araştıranlar için Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvim, netleşen detaylarıyla dikkat çekiyor. İkinci ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihleriyle ilgili tüm detaylar haberimizde...