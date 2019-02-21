'İkinci Bahar'dan anlamlı hareket

Cihat Tamer, Bedia Ener, Simge Selçuk, Serkan Budak ve Emre Törün rol aldığı 'İkinci Bahar', Kanser Savaşçıları Derneği için sahnelendi. 100 Kanser hastası ve yakınlarının izlediği oyunda rol alan Bedia Ener, "Ben de bu hastalığa iki sene önce yakalandım. Savaştım ve gördüğünüz gibi buradayım. Demek ki iyi savaşmışım" dedi.

Oyunu izlemeye gelenler arasında kanser tedavisi gören ve solunum cihazına bağlı yaşayan Ege'nin annesi de vardı. Ege'nin annesinin doğum gününü kutlayarak bir nebzede olsa destek ve moral veren tiyatro ekibi hep birlikte pasta kesip yediler. Bedia Ener, "Bu hastalık stres ile de ilgili. Eğer bugün oynadığımız oyun bir kişinin bile kalbine dokunduysa ne mutlu bize" diye konuştu.

İkinci Bahar ideallerini, hayallerini çok çalışmak, para kazanmak üzerine kuran bir genç kuşak ve solmuş çiçeklerin kendine özgü kokuları olduğunu geç de olsa fark etmiş olan diğer kuşağı mizahi bir dille anlatıyor.



