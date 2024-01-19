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        Haberler Gündem İkinci dönem okullar açılacak mı? 2024 MEB takvimi ile okullar ne zaman açılacak?

        İkinci dönem okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

        Okullarda ilk dönem 19 Ocak Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla sona erdi. Karnelerine kavuşan öğrenciler 15 tatilin tadını çıkarırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden paylaştığı video, "İkinci dönem okullar açılacak mı, okullar ne zaman açılacak?" sorusunu gündeme getirdi. Yapılan paylaşımda, son aylarda salgının yayıldığı vurgulanırken, hastaneye başvuruların arttığı belirtildi. İşte sömestr tatilinin sona erip, ikinci dönemin başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 21:52 Güncelleme: 19.01.2024 - 21:52
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        Kış aylarının gelişiyle birlikte üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetleri artarken, özellikle çocuklarda yaygın olarak görülmesi dikkat çekti. Bu kapsamda Koronavirüs Bilim Kurulu'nda da üyelik yapmış olan Prof. Dr. Ateş Kara konuya ilişkin bir video hazırlarken dikkat çekici uyarılarda bulundu. Hatırlanacağı gibi koronavirüs pandemisi döneminde, okullarda uzaktan eğitime geçilmişti. 2 yıl süresince uzaktan eğitim devam ederken pandeminin etkisinin bitmesiyle okullar da yüz yüze eğitime geçilmişti. Peki, "İkinci dönem okullar açılacak mı? 2024 MEB takvimi ile okullar ne zaman açılacak?" İşte detaylar...

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        BAKAN KOCA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM!

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Kara'nın bu aylarda üst solunum yolu şikayetlerindeki artışı sebepleriyle değerlendirdiğini ve buna karşı yapılması gerekenleri anlattığını belirtti. Koca, bu ifadeleriyle birlikte Prof. Dr. Kara'nın değerlendirmelerinin bulunduğu videoyu paylaştı.

        Kara, son aylarda çok sayıda kişinin hasta olduğunu, hastane başvurularının da arttığını belirterek, hastalıkların çocuklarda nispeten fazla görüldüğünü bildirdi.

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        "HAFİFE ALINMAMAMLI"

        Bu tabloda üç ana faktörün etkili olduğunu aktaran Kara, şunları kaydetti:

        "Bu faktörlerden biri solunum yollarını saran bir virüs olan RSV virüsüdür, diğeri influenza, yani griptir; bir diğeri ise koronavirüstür. Koronavirüs, daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla seyretse de risk gruplarında yol açabileceği tablolar sebebiyle hafife alınmamalı. Enfeksiyon hastalıklarına karşı ellerimizi sık yıkamalıyız. Özellikle kalabalık ortamlarda, dış mekanlarda mikroorganizmalarla temas söz konusu olabileceği için elimizle ağız, burun ve gözlerimize dokunmaktan kaçınmalıyız. Bu dönemde, boğaz ağrısı, hafif burun akıntısı, hafif hapşırık veya öksürük gibi şikayetleri olanların maske takarak muhtemel bir enfeksiyonu başkalarına bulaştırma sorumluluğunu almaması gerekir. Grip aşısı ise bir başka silahımız olabilir."

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        OKULLAR İKİNCİ DÖNEMDE UZAKTAN EĞİTİME Mİ GEÇECEK?

        Koronavirüs pandemisi döneminde hatırlanacağı gibi okullarda uzaktan eğitime geçilmişti. 2 yıl süresince uzaktan eğitim devam ederken pandeminin etkisinin bitmesiyle okullar da örgün eğitim yeniden başlamıştı.

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        Son dönemde üst solunum yolu hastalıklarıyla ilgili yaşanan vaka artışları ve Bakan Koca'nın paylaşımı sonrası gözler "Okullar ikinci dönemde açılamayacak mı?" ve "Okullar ikinci dönemde uzaktan eğitime geçilecek mi?" sorusunun cevabına çevrildi. Hemen belirtelim ki bu tedbire yönelik herhangi bir resmi adım ve açıklama gelmedi. Olası açıklama veya kararı sizlerle paylaşacağız.

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        İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Öğrenciler, 22 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatiline çıktı. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

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        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8-12 Nisan arası olarak belirlendi.

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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