Kış aylarının gelişiyle birlikte üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetleri artarken, özellikle çocuklarda yaygın olarak görülmesi dikkat çekti. Bu kapsamda Koronavirüs Bilim Kurulu'nda da üyelik yapmış olan Prof. Dr. Ateş Kara konuya ilişkin bir video hazırlarken dikkat çekici uyarılarda bulundu. Hatırlanacağı gibi koronavirüs pandemisi döneminde, okullarda uzaktan eğitime geçilmişti. 2 yıl süresince uzaktan eğitim devam ederken pandeminin etkisinin bitmesiyle okullar da yüz yüze eğitime geçilmişti. Peki, "İkinci dönem okullar açılacak mı? 2024 MEB takvimi ile okullar ne zaman açılacak?" İşte detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Kara'nın bu aylarda üst solunum yolu şikayetlerindeki artışı sebepleriyle değerlendirdiğini ve buna karşı yapılması gerekenleri anlattığını belirtti. Koca, bu ifadeleriyle birlikte Prof. Dr. Kara'nın değerlendirmelerinin bulunduğu videoyu paylaştı.

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"HAFİFE ALINMAMAMLI"

Bu tabloda üç ana faktörün etkili olduğunu aktaran Kara, şunları kaydetti:

"Bu faktörlerden biri solunum yollarını saran bir virüs olan RSV virüsüdür, diğeri influenza, yani griptir; bir diğeri ise koronavirüstür. Koronavirüs, daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla seyretse de risk gruplarında yol açabileceği tablolar sebebiyle hafife alınmamalı. Enfeksiyon hastalıklarına karşı ellerimizi sık yıkamalıyız. Özellikle kalabalık ortamlarda, dış mekanlarda mikroorganizmalarla temas söz konusu olabileceği için elimizle ağız, burun ve gözlerimize dokunmaktan kaçınmalıyız. Bu dönemde, boğaz ağrısı, hafif burun akıntısı, hafif hapşırık veya öksürük gibi şikayetleri olanların maske takarak muhtemel bir enfeksiyonu başkalarına bulaştırma sorumluluğunu almaması gerekir. Grip aşısı ise bir başka silahımız olabilir."