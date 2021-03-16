İkinci el araba fiyatları yükselecek mi? Soruları otomobil almayı düşünen sürücüler tarafından merak konusu oldu. İkinci el araba fiyatları korona virüs salgınında yüksek bir artış göstermişti. Mart ayında kısıtlamaların illere göre gevşetilmesi sebebiyle ikinci el piyasası da hareketlendi. İşte ikinci el araba fiyatlarıyla ilgili detaylar haberimizde...



İKİNCİ EL ARABA FİYATLARINDA SON DURUM NE?



Otomol CEO'su Uğur Sakarya, ikinci el otomobil satışlarında mart başında pandemi yasaklarının kontrollü gevşetilmesiyle birlikte ciddi bir hareketlenme başladığına dikkat çekerek, “Ocak ve şubat aylarında en dip noktasını gören talep ve satışlar mart itibarıyla önemli ölçüde artış gösterdi. Ancak bu talep ikinci el otomobil fiyatlarına henüz yansımadı. Bayilerin ellerinde çok fazla stok olması ve sıfır araçlarda yapılan kuvvetli kampanyalar ikinci el fiyatlarını baskılıyor. Fiyatlar hala geçen yılın çok altında. O nedenle şu günler ikinci el otomobil satın almanın tam zamanı. Kurun seviyesini de düşünürsek nisan ayından itibaren fiyatların tekrar yükseleceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın ise çip tedarikinde yaşanan sıkıntının önümüzdeki 2-3 ayda devam etmesi halinde üretim ve ithalat tekrar sekteye uğrayacağını, bu durumun ikinci el araca talebi artıracağını söyledi. Yalçın, “Bu durumda ikinci el fiyatları tekrar artışa geçer” dedi.