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İkinci el araba fiyatlarındaki düşüş devam edecek mi? İkinci el araba fiyatları son durum nedir?

İkinci el araba fiyatları otomobil severler tarafından araştırılıyor. İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. İkinci el araba piyasası son durum hakkında uzman görüşlerini derledik. Peki, ikinci el araba fiyatlarındaki düşüş devam eder mi? İşte ikinci el araba fiyatları son durum...

İkinci el araba fiyatlarındaki düşüş devam edecek mi? İkinci el araba fiyatları son durum nedir?

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Soruları otomobil almayı düşünen sürücüler tarafından merak konusu oldu. İkinci el araba fiyatları korona virüs salgınında yüksek bir artış göstermişti. Mart ayında kısıtlamaların illere göre gevşetilmesi sebebiyle ikinci el piyasasında da canlılık sağlayabilir. İşte ikinci el araba fiyatlarıyla ilgili detaylar haberimizde...

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Otomobil Meclis Üyesi Fahrettin Batı, ikinci el otomobil sektörünün şu anda durağan dönemini yaşadığını belirtti. İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş olduğunu aktaran Batı, “Pandemiden dolayı ve özellikle hafta sonu uygulanan kısıtlamalar satışları etkiliyor. Daha önceki dönemde de olduğu gibi haziran ayından sonra insanlar nasıl ötelenmiş araç ihtiyaçlarını çok hızlı bir şekilde ve çok yüksek bir taleple yaptılarsa, kesinlikle mart ayından itibaren hafta sonu kısıtlamaları kalktığı zaman aynı hareketliliği çok hızlı bir şekilde yaşamayı bekliyoruz." dedi.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDER Mİ?

Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Otomobil Meclis Üyesi Batı, "Fiyatlar zaten yeterince düştü, önceki fiyatlara göre yüzde 15 civarında bir düşüş var. Eskisi gibi haftalık, aylık bazda bir artış kesinlikle yaşanmayacak. Belki yüzde 5 puan bir artış olabilir, o da nisan ayında olma ihtimali var. Çünkü şu anda altın ve döviz yeterince düşmüş vaziyette. Artışı çok mümkün görmüyoruz” ifadelerini kullandı. Kaynak: DHA

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