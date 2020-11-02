Özellikle pandemi sürecinde fiyatların fahiş denecek miktarda artması sebebiyle vatandaşlar, ikinci el otomobillerin fiyatlarının düşeceği zamanı dört gözle beklemeye başladı. İkici l otomobil fiyatları düşecek mi? İşte ikinci el araç piyasasına getirilen yeni tedbirler...

İKİNCİ EL ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT!

İkinci el otomobil piyasasındaki orantısız fiyat artışı uzun zaman Türkiye'nin en çok konuştuğu konulardan biriydi. Pandemi süreci ve döviz artışları sebebiyle iyice yükselen ikinci el araç fiyatları sadece vatandaşı değil, uzmanları da hayrete düşürdü. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kış sezonunda fiyatların düşmesini bekleyen vatandaşa uzmanlardan kötü haber geldi. Eskişehir Oto Galericiler Dernek Başkan Yardımcısı Akın Taymaz, ikinci el araç piyasasında fiyat değişikliği beklemediklerini açıkladı. Taymaz: "Fiyatlarda kışa doğru bir artış beklemiyoruz, ama inmesi de pek mümkün gözükmüyor. Çünkü şu anda fiyatları belirleyen ithalat, Türkiye’de üretilen yerli otomobiller ve buna bağlı satışlar. Korona virüs sebebiyle Türkiye’deki satışlar oldukça arttı." dedi.

İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINA YENİ TEDBİRLER...

Dövizin artmasıyla beraber fiyatların da yükseldiğine dikkat çeken Taymaz, "Kışa doğru üretim artmadığı için fiyatların inişi söz konusu olmaz ancak fiyatların da artışı beklentisi içerisinde değiliz. Şu andaki fiyatlar sıfırından pahalı değil.Sektörümüzün alacağı önlemler olsa olsa değişik kampanyalar ve bunlara bağlı önlemler. Bu fiyat düzeyinde devam edeceğini düşünüyorum. Mevcut artışlar daha çok piyasadaki taleple alakalı. Araba satışındaki artış sebebiyse insanların salgın nedeniyle işlerine servisler veya toplu taşımayı tercih etmek yerine kendi otomobilleriyle giderek bu durumdan etkilenmemeye çalışmamaları. Satışlarımız sürüyor ve oldukça da iyi durumda. Vatandaşlar bankalarla çalışıyor. Bunu dövize uyguladığımız zaman aslında fiyatların hemen hemen benzer durumda olduğunu görüyoruz. Eğer tekrar sokağa çıkma yasakları gibi şeyler başlarsa sektör de durur. Bütün ekonomik sisteme de zarar verecektir. Okulların da açıldığını görüyoruz. Bizim beklentimiz normalleşme sürecinin bir süre daha devam edeceği.” şeklinde konuştu.