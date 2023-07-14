İkinci el araç alırken nelere dikkat edilmeli?

Son derece hareketli geçen 2.el araç piyasasında hilelere ve dolandırıcılara kanmadan güvenilir şekilde araç satın almak için dikkat edilmesi gereken kritik noktaları derledik.

Güvenli ve kolay bir süreç sonunda aracınızı almak ve gönül rahatlığıyla keyfini sürmek için aşağıdaki soruların yanıtlarını mutlaka öğrendikten sonra satın alma kararını verin.

Kimden ya da hangi kuruluştan satın alıyorsunuz?

İlgilendiğiniz aracı kimden ya da hangi kuruluştan aldığınızı mutlaka araştırın. Referansları öğrenmek, alıcı için de satıcı için de güven sağlar. Ayrıda 5664’e SMS göndererek aracınızın son sahiplik durumunu, kaç kez el değiştirdiğini de öğrenebilirsiniz.

Kaporta ekspertiz raporunun kontrolünü yaptırdınız mı?

İlgilendiğiniz araç sizin gözünüze çiziksiz, son derece güzel görünebilir ancak geçmişte çizilmiş, vurulmuş veya kazaya karışmış olabilir. Kaportasındaki olası hasarları öğrenmek için aracın bir uzman tarafından kaporta ekspertiz kontrolünün yapılması pek çok şeyi değiştirir. Söz konusu aracın neresinde boya olduğunu, hangi parçalarının değiştiğini ve varsa karıştığı kazanın boyutunu uzmanların incelemesiyle öğrenebilirsiniz.

Mekanik durum ve motor kontrolünü yaptırdınız mı?

Kaporta ekspertiz kontrolü, ilgilendiğiniz aracın dış görünüşüyle ilgili bilgi sahibi olmanızı sağlarken motor mekanik durum kontrolü, aracın çalışma kapasitesini gözler önüne serer. Araçtaki mekanik aksamın doğru çalışıp çalışmadığını, kritik parçalarda hasar olup olmadığını anlamanızı sağlar. Böylece ilerde karşınıza çıkabilecek plansız masrafların da önüne geçebilirsiniz. Güvenli sürüş için aracın mekanik durum ve motor kontrolünün doğru kişilerce yapılması hayati önem taşır. Bilirkişiler tarafından yapılan kontrollerde, aracın alt tarafından bir darbeye maruz kalıp kalmadığı, ön takımında bir problem olup olmadığına bakılır. Aracın yağ ve egzoz kaçakları tespit edilir.

Lastik durumunu kontrol ettirdiniz mi?

İlgilendiğiniz araçla ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da lastiklerinin durumudur. Tam performans alabilmek ve olabilecek kazaların önüne geçmek için lastikler mutlaka kontrol edilmelidir. Lastik diş derinlikleri 1,6 mm'nin altında ise araç muayeneden geçemeyecektir. Mevsimlerine göre yaz ve kış lastiği kullanımı da önemlidir.

Araç kaç km'de?

Aracın değeri ve yıpranmışlık durumu hakkında kilometre incelemesi bilgi verir. Model yılı ile paralel olarak motor kullanımı ve aracın daha az yıpranması, katedilen km ile bağlantılıdır. Hileci satıcılardan korunmak için ilgilendiğiniz aracın km kontrollerini, TüvTürk ve yetkili servislerde yaptırabilirsiniz.

Hasar durumunu sorguladınız mı?

Aracın fiyatının belirlenmesinde önemli etkenlerden biri de hasar bilgisidir. Şayet aracın karıştığı bir kaza varsa bu kazanın ne kadarlık bir hasar oluşturduğunu, tamiri sırasında değişen ve onarılan parçaların, işçilik toplamının TL karşılığını öğrenmek mümkün olur.

Yedek anahtar ve ekipmanları mevcut mu?

Satın alacağınız aracın yedek anahtarının olup olmadığı, yedek lastiği ve avadanlık ekipmanlarının bulunup bulunmaması, ileride bu ihtiyaçlara yönelik harcamalarınızda size öngörü sağlayacaktır.

Resmi kayıtları incelediniz mi?

İlgilendiğiniz aracın rehin ve haciz durumunu e-Devlet üzerinden, MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) ve ceza durumunu ise İnternet Vergi Dairesi’nden kontrol edebilirsiniz. Aracın noter aşamasında satışa engel bir durumunun olmaması gerekmektedir.

Servis kayıtlarına baktınız mı?

Satın alacağınız aracın servis bakım kayıtlarını inceleyerek bakımlarının düzenli ve hangi kapsamda yapıldığını, garantisinin devam edip etmediğini kontrol etmek de gelecekte önemli yüklerle karşılaşmanızı önleyecektir.

Fiyat analizini yaptınız mı?

Yukarıda saydığımız tün kontrollerin ardından araçla ilgili piyasadaki km ve ekspertiz durumlarına göre karşılaştırmalarla birlikte doğru fiyat/fayda analizi yapılarak satın alma kararının verilmesi, güvenli bir satın alma sürecinin son adımını oluşturur.

Satış işlemlerinde dikkat!

Aracın TSE belgesi ekspertizi kontrol edilip noter satışı sırasında mutlaka bu ekspertiz ile satışın alınmasına dikkat edilmelidir.

Araç için anlaştıktan sonra güvenli ödeme ile para transferlerini gerçekleştirmeniz olası dolandırıcılıkların önüne geçecektir. Para kesinlikle ruhsat sahibinin adına olan hesaba ve açıklamaya aracın plakası yazılarak gönderilmelidir.

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