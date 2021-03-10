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İkinci el araç satışları Şubat ayında arttı

Şubat'ta Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar Ocak ayına göre yüzde 10.9 artarak 123 bin 497 olurken, araç fiyatları yüzde 1.3 düştü. Indicata'nın verilerine göre, satışlarda Şubat 2020'ye göre yaklaşık yüzde 22 ve 2020'nin Ocak-Şubat dönemine göre de yüzde 25'lik azalış kaydedildi. İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında elektrikli otomobillerin payı 356 adetle yüzde 0.29 ve hibrit otomobillerin payı 49 adetle yüzde 0.04 oldu

İkinci el araç satışları Şubat ayında arttı
AA

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, Şubat'ta Ocak ayına göre yüzde 10.9 artarken, araç fiyatları bu dönemde ortalama yüzde 1.3 geriledi.

Indicata'nın ikinci el online pazar raporuna göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında Şubat'ta toplam 123 bin 497 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti.

Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 80, hafif ticari araçların payı yüzde 20 oldu. Geçen yılın şubat ayında 157 bin 483 araç satılmıştı. Satışlarda Şubat 2020'ye göre yaklaşık yüzde 22 ve 2020'nin Ocak-Şubat dönemine göre de yüzde 25'lik azalış kaydedildi.

İLANLARIN YÜZDE 41'İ SATIŞA DÖNDÜ

Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 76, bir önceki aya göre de yüzde 13 artarak 302 bin 551 oldu. Şubat'ta ilana çıkan araçların yüzde 41'i satıldı.

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, şubatta en yüksek payı 78 bin 949 adet ve yüzde 63,93 payla dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 43 bin 291 adet ve yüzde 35,05 payla benzinli, 852 adet ve yüzde 0,69 payla otogazlı otomobiller takip etti. Elektrikli otomobillerin payı 356 adetle yüzde 0,29 ve hibrit otomobillerin payı da 49 adetle yüzde 0,04 olarak belirlendi.

PAZAR LİDER İ C SEGMENT OLDU

Segment bazında ele alındığında, geçen ay pazarın lideri 39 bin 655 adetlik satış ve yüzde 40,2'lik payla C segmenti oldu. C segmentinden sonra en fazla satış yüzde 22,8 pay ve 25 bin 452 adetle B segmentinde kaydedildi.

Şubat ayı segment bazında ocak ile kıyaslandığında satışlarda en fazla artış yüzde 50 ile A, yüzde 16 ile B-SUV ve yüzde 5 ile B segmentinde gerçekleşti.

FİYATLAR YÜZDE 2.7 ORANINDA DÜŞTÜ

- Sene başından itibaren fiyatlarda yüzde 2,7'lik düşüş kaydedildi

Şubatta ilanlar üzerinden yapılan analize göre, ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalama yüzde 1,3'lük fiyat düşüşü oldu. Sene başından itibaren fiyatlarda yüzde 2,7'lik düşüş kaydedildi.

İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 28 markanın 200 modeline ait 800 varyantın 15 farklı model yılındaki 67 bin 650 adet ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, en fazla fiyat düşüşü A, B-SUV ve F segmentinde gerçekleşti.

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