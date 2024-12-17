İkinci el araç satışlarında rekor beklentisi

İkinci el araç şirketi Otomobilen, sıfır ve ikinci el otomobil piyasasındaki gelişmeleri ve 2025 yılı beklentilerini paylaştı.

Otomobilen Genel Müdürü Kenan Bilirgen, 2024 yılının beklentilerin ötesinde, hareketli ve olumlu bir seyir izlediğini belirtti.

Bilirgen, "2024 yılı sıfır araç pazarında beklenenden çok daha dinamik geçti. Yılın başında piyasa beklentileri, küresel ekonomik gelişmelerin de etkisiyle karamsar bir tablo çiziyordu ancak Temmuz ayında yapılan yönetmelik değişiklikleriyle birlikte pazar hızlı bir ivme kazandı ve dinamikler olumlu yönde değişti. Bugün geldiğimiz noktada, yılın son çeyreğinde artan yoğun kampanyalarla, üreticilerin stoklarını eritip yeni model yılına hazırlık yaptığı bir dönemdeyiz. Bu da pazarın güçlü bir şekilde kapanış yapmasına zemin hazırlıyor" ifadelerini kullandı.

Bilirgen, "Sıfır araç pazarındaki yüksek talep, yılın ilk yarısında ikinci el pazarında durgunluğa yol açtı. Ancak yılın ikinci yarısında dengelenen fiyatlarla birlikte bir toparlanma başladı. Özellikle son çeyrekte yükselen tüketici talebi, ikinci el otomobil pazarında belirgin bir hareketlilik yarattı. Fiyat artışları, yıl boyunca enflasyon oranlarına kıyasla daha kontrollü ve makul seviyelerde seyrederek tüketiciler açısından cazip bir tablo sundu. Bugün itibarıyla, ikinci el araç fiyatları hala ulaşılabilir seviyelerde. Pazarın yılı yaklaşık 7 milyon adetlik satış hacmiyle rekor seviyede tamamlaması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

İkinci el otomobil piyasasında da değinen Kenan Bilirgen, pazarın dalgalı bir yıl geçirmesine rağmen toparlanma sürecine girerek yılın son çeyreğinde büyüme kaydettiğine dikkat çekti.

2025 yılında ikinci el otomobil pazarının tüketici davranışları ve ekonomik koşullara bağlı olarak daha da gelişeceğini belirten Otomobilen Genel Müdürü Kenan Bilirgen, "2025 yılı pazar büyüklüğünün, hızla geçen 2024 yılının bir miktar üzerinde olmasını bekliyoruz. 2025’e yönelik beklentiler, ikinci el otomobil pazarında ekonomik segment araçların ve B-C segmentlerinin ön plana çıkacağına işaret ediyor. Otomatik şanzımanlı ve SUV araçlara olan talebin artmasının yanı sıra, tüketicilerin mevcut araçlarını takas ederek daha yeni model yıllarına geçiş yapması da bekleniyor. Ayrıca, ailelerin ikinci araç ihtiyacını karşılamak amacıyla küçük segment araçlara yönelmesi de öngörülen trendler arasında yer alıyor" dedi.

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Kenan Bilirgen, henüz toplam ikinci el pazarındaki payları düşük olsa da 2024 itibarıyla elektrikli araçların ikinci el piyasasında talep görmeye başladığını ve tüketicilerin bu araçları sorgulamaya ve satın almaya yöneldiğini gözlemlediklerini de sözlerine ekledi.

SATIŞLARI YÜZDE 70 ARTTI

Şirketin gelecek vizyonu ve hedeflerine değinen Otomobilen Genel Müdürü Kenan Bilirgen, "2024 yılında ikinci el araç piyasasında yaşanan dalgalı seyre rağmen perakende satışlarımızı bir önceki yıla kıyasla yüzde 70 oranında artırmayı başardık. 2025 yılında Türkiye genelindeki yeni şube yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Ayrıca hizmet ağımızı daha hızlı genişletmek amacıyla bayilikler vermeyi planlıyoruz. Bununla birlikte, en büyük yatırım odağımız dijital platformlar ve online satış kanalları olacak. Satın alma sürecini dijitalleştirerek mevcut şubelerimizi müşterilerimiz için birer deneyim ve teslimat noktası olarak yeniden konumlandırmayı amaçlıyoruz" dedi.