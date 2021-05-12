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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobil'İkinci el otomobil bayram sonrasını bekliyor'
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'İkinci el otomobil piyasası bayram sonrasını bekliyor'

Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, ikinci el otomobil piyasasının bayram sonrasında hareketli günler yaşayacağını söyledi. Kumdakcı, ÖTV’de indirim beklentisinin olmaması ve otomobil fabrikalarındaki çip krizinin ikinci el piyasasını hareketlendireceğini belirtti

'İkinci el otomobil bayram sonrasını bekliyor'
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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2021 yılı Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 121.6 artarak 48 bin 375 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 183.1 artarak 13 bin 113 adet oldu. Rakamlar satış adetlerinin bir yıl öncesine göre gözle görülür bir şekilde arttığını gösterse de, fabrikalarda küresel salgın nedeniyle yaşanan üretim sıkıntıları ve çip tedariki konusunda yaşanan darboğaz ikinci el otomobil piyasasının hareketli günler geçireceğini işaret ediyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, "ÖTV’de geçen yıl beklenen indirim yerine yapılan düzenleme ile gerçekleşen oransal artış, ardından bu sene başında elektrikli otomobillere yapılan ÖTV düzenlemesi araç alacaklarda her zaman bekledikleri ÖTV herhangi bir indirimin olmayacağının bir göstergesi niteliğinde olarak yorumlanabilir. Diğer yandan pandemi döneminde otomobil fabrikalarında yaşanan çip tedariki sıkıntısı ve buna bağlı olarak yaşanan arz daralması sıfır araca olan talebin karşılanmasında sorun yaratıyor" dedi.

Geçen yıl araç fabrikalarında yaşanan üretim sorunu nedeni ile ikinci el otomobillere olan talep patlaması hatırlatan Kumdakcı, "Geçtiğimiz yıl yaşananların bir benzerinin daha yaşanma ihtimali bu yaz ayları içinde olası görünüyor. Sonuç olarak bayram tatili sonrası havaların ısınması ile zaten geleneksel hale gelen ikinci el talep artışının bu sene küresel salgının etkisi ile daha fazla yaşanacak olması, yüksek döviz kuru etkisi ve ÖTV’de herhangi bir indirim olmayacağı öngörüsü ile özelikle ikinci el araç piyasasında, geçen yıl gibi fahiş oranda olmasa da yine ciddi bir fiyat artış beklentisi oluştu" diye konuştu.

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