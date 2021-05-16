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İkinci elde en hızlı satılan markalar açıklandı

İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv markaları nisanda önceki aya göre değişmeyerek sırasıyla Volkswagen, Renault ve Ford oldu. Binekte Clio, hafif ticaride Doblo tercih edildi. En hızlı satılan marka ortalamada 38 günle Peugeot, en yavaş satılan ise 69 günle BMW olarak kayıtlara geçti

İkinci elde en hızlı satılan markalar açıklandı
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İkinci el çevrim içi oto pazarında geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markaları değişmeyerek sırasıyla Volkswagen (VW),Renault ve Ford oldu.

Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporuna göre, Türkiye ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında nisan ayında satışlar, marta kıyasla yüzde 22 azalarak 142 bin 688'e (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) düştü. Mart ayında 182 bin 731 satış gerçekleşmişti.

Nisanda ikinci el çevrim içi satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 oldu. Geçen yılın nisan ayında 127 bin 252 araç satılmıştı. Satışlarda Nisan 2020'ye göre yaklaşık yüzde 12 artış olurken, bu yılın ilk 4 ayında 2020'nin aynı dönemine göre satışlar yüzde 5 düştü.

İLK 10'UN SATIŞLARI PAZARIN YÜZDE 73'ÜNÜ OLUŞTURDU

Verilere göre, bu yılın nisan ayında ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv markası 18 bin 794 satışla Volkswagen oldu. Renault, 17 bin 587 satışla ikinci ve Ford da 13 bin 296 satışla üçüncü sırada yer aldı.

Söz konusu markaları, 12 bin 559 satışla Fiat, 8 bin 7 ile Hyundai, 7 bin 752 ile Opel, 7 bin 549 ile Mercedes-Benz, 7 bin 74 ile Peugeot, 6 bin 296 ile BMW ve 5 bin 311 satışla Toyota izledi. Söz konusu 10 markanın nisan ayı satışları, ikinci el çevrim içi araç pazarının yüzde 73'ünü oluşturdu.

Nisan ayında ikinci el çevrim içi binek araç pazarında toplam 116 bin 984 satış gerçekleşti. Renault Clio, 5 bin 132 satışla nisan ayının en çok satılan modeli oldu. Renault Clio'yu, 4 bin 734 ile VW Passat, 4 bin 272 ile Renault Megane, 3 bin 881 ile Ford Focus, 3 bin 395 ile Opel Astra, 3 bin 156 ile Toyota Corolla, 2 bin 789 satışla Fiat Egea, 2 bin 741 satışla Renault Fluence, 2 bin 532 satışla Volkswagen Golf ve 2 bin 515 satışla da Hyundai Accent izledi. Söz konusu 10 model, toplam binek satışlarının yüzde 30'unu oluşturdu.

EN HIZLI SATILAN MARKA PEUGEOT OLDU

İkinci el çevrim içi hafif ticari araç pazarında toplam 25 bin 704 satış gerçekleşti. Fiat Doblo, 3 bin 223 adetle nisan ayının en çok satılan modeli olurken, Ford Transit/Tourneo Courier 2 bin 318 adetle ikinci ve Fiat Fiorino da 2 bin 191 adetle üçüncü sırada yer aldı.

3 markayı, 1.907 satışla Ford Transit/Tourneo Connect, 1.499 satışla VW Cady, 1.345 satışla VW Transporter, 1.109 satışla Ford Transit, 1.048 ile Renault Kangoo, 935 ile Citroen Berlingo ve 895 satışla da VW Amarok takip etti. Söz konusu 10 model, toplam hafif ticari satışlarının yüzde 64'ünü oluşturdu.

Geçen ay çevrim içi pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 46 gün oldu. En hızlı satılan marka 38 günle Peugeot, en yavaş satılan ise 69 günlük satış hızıyla BMW olarak kayıtlara geçti.

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