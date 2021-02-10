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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobilİkinci elde satışlar yüzde 29 düştü
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İkinci el online oto pazarında rüzgar tersine döndü

ocak ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar Ocak 2020'ye kıyasla yüzde 28,49 ve Aralık 2020'ye göre yüzde 10,50 düştü. İlana çıkan araç adedi geçen yılın ocak ayına göre yüzde 65 artarken, ilana çıkan araçların yüzde 39'u satıldı. İlanlar üzerinden yapılan analize göre, ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalama yüzde 1,4'lük fiyat düşüşü gözlemlendi

İkinci elde satışlar yüzde 29 düştü
AA

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,49, bir önceki aya göre de yüzde 10,50 azalırken, araç fiyatları da önceki aya kıyasla ortalama yüzde 1,4 geriledi.

Indicata'nın ikinci el online pazar raporu verilerine göre, bu yılın ocak ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 103 bin 398 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti. Geçen senenin ocak ayında 144 bin 600 araç satılmıştı.

İLAN SAYISI ARTTI

Satışlarda Ocak 2020'ye göre yüzde 28.49 ve Aralık 2020'ye göre yüzde 10,50'lik düşüş gözlendi.

Ocakta ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65 artışla 267 bin 68 olarak belirlendi. İlana çıkan araçların yüzde 39'u satıldı.

Segment bazında ele alındığında geçen ay pazarın lideri, 33 bin 734 adetlik satış ve yüzde 40,5'lik payla C segmenti oldu. C segmentinden sonra en fazla satış yüzde 21,7 pay ve 18 bin 45 adetle B segmentinde kaydedildi.

Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 olarak gerçekleşti.

Ocak ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 10 bin 308 adetle en çok 4 yaş araçlar satıldı.

Satılan araçların yüzde 27'sini 1-4 yaşındaki araçlar, yüzde 45'ini 5-10 yaşındaki araçlar ve yüzde 28'ini 11 ve üzeri yaş araçlar oluşturdu.

EN ÇOK A VE B-SUV FİYATI DÜŞTÜ

Bu yılın ilk ayında, ilanlar üzerinden yapılan analize göre, ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalama yüzde 1,4'lük fiyat düşüşü gözlemlendi.

İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 28 markanın 200 modeline ait 800 varyantın 15 farklı model yılındaki 70 bin 580 adet ilandaki fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre en fazla fiyat düşüşü A ve B-SUV segmentinde belirlendi.

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