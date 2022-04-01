İkinci elde yüksek kilometre talebi!

Çip ve magnezyum krizlerinin henüz bitmemiş olması otomotiv üretimini olumsuz etkiliyor. Bu durum ikinci ele kayan talep anlamına gelse de, yüksek fiyat seviyeleri ekonomik gelişmelerden olumsuz etkilenen alım gücünün de etkisi ile ikinci elde ciddi bir etki yaratmıyor.

Ayrıca, Ukrayna-Rusya savaşının otomotiv sektöründeki küresel çip krizi sorunu artabileceği ve savaşın otomobil üretimini sekteye uğratabileceği de öngörüler arasında. Tüm bu durumlar sonrası sıfır araçların fiyatlarında yaşanan artış ile kilometresi yüksek ikinci el araçlara yönelim olduğu görülüyor.

İkinci el otomobil ilan platformu arabam.com’un Mart ayı verilerine göre, en çok ilanlar 200 bin km-300 bin km aralığındaki araçlar için verildi. Geçtiğimiz ayın verilerine göre bu kilometre aralığındaki araçların ilan oranı yüzde 15 oranında artış gösterdi. Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan artış sonrası da dizel ve LPG’li araç ilanlarında düşüşler gözlemlendi.

EN ÇOK 2016 MODEL ARAÇ SATIŞA ÇIKTI

Yapılan açıklamaya göre, Mart ayında en fazla ilan verilen araçlar yüzde 7.3 oran ile 2016 yılına ait modeller oldu. Bunu sırasıyla 2012 ve 2017 model araçlar takip etti. 2000 yılı ve öncesine ait araçlar ise ilanların yüzde 13.4’ünü oluşturdu.

Öte yandan, motor hacmi arttıkça yakıt tüketimi ve MTV miktarları da arttığı için 1.6 litre altındaki motorların ikinci el araç alımlarında daha çok tercih edildiği belirtildi.

1.2 litre– 1.4 litre arası ve 1.4 litre -1.6 litre arası motor hacimlerine sahip araç ilanları daha çok ilgi görürken, 1.2 litre– 1.4 litre arası motor hacmine sahip araçların ilan oranı yüzde 28 olarak açıklandı. 1.4 litre -1.6 litre arası motor hacmine sahip araçlar ise ilanların yüzde 52’sini oluşturdu.

İlanlar içinde en yüksek payı da yüzde 16 oran ile 100 bin TL – 150 bin TL aralığındaki araçlar aldı. 150 bin TL – 200 bin TL aralığındaki araçlar ise ilanların yüzde 15’ini oluşturdu. 350 bin TL ve üzerindeki araç ilan oranları ise yüzde 20 oranında oldu.

arabam.com verilerine göre, dizel araçların ilan oranı yüzde 54.74 oldu. LPG’li araçlar yüzde 24,40 oranı ile ikinci sırada yer aldı. Benzinli araçlar ise ilanların yüzde 20,66’sını oluşturdu. Benzinli araçları sırasıyla elektrikli ve hibrit araçlar izledi.