İkinci İntifada'nın 20. yılı dolayısıyla Filistin'de gösteri düzenlendi

AA

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve Bire kentlerinde, Filistinli tutuklularla ilgili kurumların ve Filistinli çeşitli grupların davetiyle düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

Kadın, erkek ve çocukların yanı sıra Filistinli farklı grup liderleri de gösteride yer aldı.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, işgale, İsrail'le normalleşme anlaşmalarına tepkilerinin yanı sıra mültecilerin yeniden dönüş, özgürlük ve bağımsız devlet kurulması haklarını ifade ettikleri dövizler taşıdı.

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, gösteri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu eylem, Filistinlilerin haklarını ve değişmez ilkelerini korumak için büyük fedakarlıklar yapan şehitlerin, yaralıların ve tutukluların ahitlerini yineliyor." dedi.

Ebu Yusuf, Filistinli mültecilerin geri dönüş, kendi kaderini tayin, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması haklarının değişmez ilkeler arasında yer aldığını vurguladı.

Filistin halkının, işgal sona erene ve eksiksiz şekilde haklarını kazanana kadar direnişe ve haklarına bağlı kalacağını belirten Ebu Yusuf, "2000 yılında ikinci intifadaya yol açan belirtiler ve durumlar bugün de mevcut. Bunların başında siyasi ufkun kapanması ile ABD, İsrail ve işgal güçleriyle normalleşmeye çalışan Arap ülkelerinin gericiliği üçlüsünün tırmanışı geliyor." ifadelerine yer verdi.

Ebu Yusuf, bu daralmanın gölgesinde yeni bir intifada fitilinin ateşlenebileceğini belirtti.

Hamaslı liderlerden Hasan Yusuf ise Filistinlilerin tehlikeyi hissettiğinde tek bir siperde bir araya geldiğini ve işgal güçleriyle "İkinci İntifada" adını verdikleri devrimle mücadele ettiklerini söyledi.

Filistin halkının direnişte tek vücut olduğuna, Kudüs, Mescid-i Aksa ve kutsal değerler başta olmak üzere haklarına zarar verildiği anda birlik içerisinde hareket ettiğine dikkati çeken Yusuf, şunları ifade etti:

"Filistinliler bugün de büyük tehlikelerle karşı karşıya. Filistin meselesinin maruz kaldığı zorluklarla mücadele adına bir strateji belirlemek için daha önce birleştikleri gibi bugün de tek bir siperde birleşebilirler."

Yusuf, Filistin halkının, "Yüzyılın Anlaşması" planı, ilhak planı ya da bazı rejimlerin İsrail'le normalleşmeye doğru koşar adım ilerlemesi gibi her türlü zorluğu ve komployu birlik ve beraberliğiyle boşa çıkarabileceğini aktardı.

- İkinci intifada

Dönemin İsrail Başbakanı Ariel Şaron'un, 28 Eylül 2000'de, İsrail askerinin koruması altında Aksa'nın avlusunda dolaşması, ikinci intifadanın fitilini ateşlemişti.

Filistinlilerle İsrail askerleri arasında 7 kişinin hayatını kaybetmesine, 250 kişinin ve 13 İsrail askerinin yaralanmasına neden olan çatışmaların ardından Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki kentlerde onlarca kişinin yaralanmasına neden olan şiddet olayları hızla yayılmıştı.

Beş yıl süren ikinci intifada sırasında 4 bin 412 Filistinli hayatını kaybederken, 48 bin 322 Filistinli yaralanmıştı. Aynı zamanda söz konusu çatışmalarda 1069 İsrailli ölmüş, 4 bin 500 İsrailli yaralanmıştı. İkinci intifada süresince Batı Şeria ve Gazze Şeridi, İsrail askerlerinin istilalarına, binlerce evin yıkılmasına, tarım alanlarının tahrip edilmesine sahne olmuştu.

Eski İsrail Başbakanı Şaron'un tartışmalı Mescid-i Aksa ziyaretinin ardından Eylül 2000'de başlayan "İkinci İntifada", Şubat 2005'te Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Şaron arasında varılan ateşkes anlaşmasıyla son bulmuştu.