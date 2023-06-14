İkinci kez selin vurduğu köyde dereler taştı, araziler zarar gördü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de ikinci kez selin vurduğu köyde dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Danacı köyünde kuvvetli yağış sebebiyle ikinci kez meydana gelen sel felaketinde derenin taşmasıyla köy yolu çöktü, tarım arazileri zarar gördü. Sulakyurt ilçesinde hasar oluşan yollarda ise onarma çalışmaları sürüyor

ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar
  • İkinci kez selin vurduğu köyde dereler taştı, araziler zarar gördü

    Kırıkkale'de günlerdir yağan sağanak, ilçelere bağlı 29 köyü olumsuz yönde etkiledi. (Fotoğraf: İHA)
  • İkinci kez selin vurduğu köyde dereler taştı, araziler zarar gördü

    Sulakyurt ilçesine bağlı Danacı köyünde 3 gün arayla ikinci kez meydana gelen sel felaketinde derenin taşmasıyla köy giriş yolunun bir bölümü çöktü. (Fotoğraf: İHA)
  • İkinci kez selin vurduğu köyde dereler taştı, araziler zarar gördü

    Çiftçilerin üzüm bağları ve birçok tarım arazisi zarar gördü. (Fotoğraf: İHA)
  • İkinci kez selin vurduğu köyde dereler taştı, araziler zarar gördü

    Keskin ilçesine bağlı Turhanlı köyünde 2 köprü ve 3 kilometrelik köy yolunda çöküntü meydana geldi. (Fotoğraf: İHA)
  • İkinci kez selin vurduğu köyde dereler taştı, araziler zarar gördü

    Konurhacıobası köyünde de ağırı basan sel suları 20 küçükbaş hayvanı etti. (Fotoğraf: İHA)
  • İkinci kez selin vurduğu köyde dereler taştı, araziler zarar gördü

    Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından hasar gören köylerde başlatılan çalışmalar sürüyor. (Fotoğraf: İHA)
  • İkinci kez selin vurduğu köyde dereler taştı, araziler zarar gördü

    Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, selin yaşandığı köyleri ziyaret ederek, ekiplerin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi, ilgili kurum müdürlerinden de bilgi aldı. (Fotoğraf: İHA)
  • İkinci kez selin vurduğu köyde dereler taştı, araziler zarar gördü

    Sulakyurt ilçesinde son günlerde yaşanan sağanağın ardından hasar oluşan yollarda onarma çalışmaları da sürüyor. (Fotoğraf: AA)
  • İkinci kez selin vurduğu köyde dereler taştı, araziler zarar gördü

    Belediye Başkanı İsmail Bildik, sağanak nedeniyle meydana selin zarar verdiği Sulakyurt-Balışeyh yolunda devam eden çalışmaları inceledi. (Fotoğraf: AA)
  • İkinci kez selin vurduğu köyde dereler taştı, araziler zarar gördü

    Bozulan yolların düzeltilmesi için karayolları ekipleriyle iletişime geçildiğini ve çalışmalara başlanıldığını aktaran Bildik, "Daha öncesinde ilçe merkezinde sel ve su baskınları için dere ıslahını yapmıştık. İlçemiz sınırları içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. (Fotoğraf: AA)
  • İkinci kez selin vurduğu köyde dereler taştı, araziler zarar gördü

    (Fotoğraf: AA)

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.