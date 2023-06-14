İkinci kez selin vurduğu köyde dereler taştı, araziler zarar gördü

Bozulan yolların düzeltilmesi için karayolları ekipleriyle iletişime geçildiğini ve çalışmalara başlanıldığını aktaran Bildik, "Daha öncesinde ilçe merkezinde sel ve su baskınları için dere ıslahını yapmıştık. İlçemiz sınırları içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. (Fotoğraf: AA)