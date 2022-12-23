İkinci kez yargılanan baba katiline indirimli cezaya tepki

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Konya'da, tartıştığı babasını silahla öldüren Tamer Kaya'nın itiraz üzerine ikinci yargılamada da "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimi uygulanmasına muktulün kardeşleri tepki gösterdi. Zafer Samancı'nın haberine göre olay, 30 Ekim 2020 tarihinde Ereğli ilçesine bağlı Alhan Mahallesi'nde meydana geldi. Tamer Kaya, evde tartıştığı babası Kudbettin Kaya'yı tabancayla vurdu. Hastaneye kaldırılan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Tamer Kaya, jandarma tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MAHKEMENİN İLK KARARI 15 YIL OLDU Tamer Kaya hakkında "üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan dava açıldı. Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Tamer Kaya, "olası kastla adam öldürmek" suçundan "haksız tahrik" ve "iyi hal" hükümleri de uygulanarak 15 yıl hapse çarptırıldı. Delilleri yok ettiği gerekçesiyle sanığın annesi ve kardeşleri 1 yıl 8 ay hapse mahkum oldu. YİNE "HAKSIZ TAHRİK" VE " İYİ HAL" İNDİRİMİ UYGULANDI Kudbettin Kaya'nın kardeşinin avukatları karara itiraz etti. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını bozdu. Yeniden hakim karşısına çıkan Tamer Kaya "üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Mahkeme, öldürülen Kudbettin Kaya'nın küfür ettiği gerekçesiyle olayın "haksız tahrik" altında gerçekleştiğini belirterek cezayı 24 yıla düşürdü, "iyi hal" indirimi de uygulayarak Kaya'yı 20 yıl hapse mahkum etti.

"AĞABEYİM KORKUDAN EVE GİDEMİYORDU" Karara isyan eden Kudbettin Kaya'nın kardeşi Aynur Kaya, şöyle konuştu: "Ağabeyim boşanmak istiyordu. Bunu öğrenince miras dağılacak, ellerinden mal-mülk gider diye ağabeyimi öldürdüler. Ağabeyim korkudan eve gidemiyordu. Olay günü oğlu Yalçın koluna 'aile yemeği yiyeceğiz' diye koluna girip eve götürmüş. Sonra ağabeyimi öldürmüşler.

İNANIYORUM Kİ BU KARAR BUZALACAK Delilleri yok ettiler, gelen sağlık memurlarına da kalp krizi geçirdiğini söylemişler. Ağabeyim ölümünden bir ay önce 'bunlar beni öldürecek' demişti. Böyle karar olmaz, böyle adalet olmaz. Ben daha fazla ceza almasını istiyorum. İnanıyorum ki bu karar bozulacak” diye konuştu.