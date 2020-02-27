Kamuda çalışan tüm işçileri ilgilendiren ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu. 2020 Tediye ödemelerine dair karar geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazete’de yayımlandı. Peki İkinci tediye ödemeleri ne zaman? İşte 2020 tediye ödemeleri ile ilgili detaylar...

İKİNCİ TEDİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kamu işçilerine yapılacak olan ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, birinci tediyenin 13 günlük ilk taksiti 31 Ocak'ta ödendi. İkinci taksit ise 22 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak. Yeraltı maden işçilerine bu ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık'ta ödenecek.

2020 TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

Brüt ücret İlave tediye 2.943 TL 913 TL

3.000 TL 929 TL

3.500 TL 1.084 TL

4.000 TL 1.239 TL

4.500 TL 1.394 TL

5.000 TL 1.548 TL

TEDİYE NEDİR?

Kamu işçilerine yılda 52 günlük çıplak ücret tutarında ilave tediye ödeniyor. İlk 26 günlük kısmın ödemeleri 22 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak. İkinci 26 günlük kısmın ödeme tarihlerinin ise Ağustos ayında belli olması bekleniyor.

31 Ocak’ta ödenecek en düşük ilave tediye tutarı, asgari ücretle çalışan işçiler için brüt 1275 TL olacak. İlave tediye kamu kurumlarında taşerondan kadroya alınan işçilere de ödeniyor.