Süper Lig'de ilk yarı 16. hafta maçları haricinde 18. hafta maçları ile tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) transfer dönemlerine ait takvimi yayınlandı. Böylece ikinci transfer döneminin başlayacağı ve sona ereceği tarihler belli olmuş oldu. Peki, "2024 ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?" İşte ikinci transfer tescil dönemine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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Bu sezon da sıkışık takvim sebebiyle ligin 17 ve 22. Hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. Buna ek olarak 31 Mart 2024'te yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle aynı tarihte oynanması gereken 31. Hafta müsabakaları da 2, 3, 4 Nisan tarihlerinde hafta içi oynanacak.