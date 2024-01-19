2024 ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? İkinci transfer sezonu tarihleri
Süper Lig'de ara transfer sezonu 11 Ocak tarihinde başladı. İkinci transfer döneminin başlamasının ardından, ara transfer sezonunun sona ereceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Süper Lig ekipleri, ikinci transfer sezonu tarihleri arasında eksik olduğu bölgelere yeni takviyeler yaparak transferlerini tescil ettirebilecek. İşte TFF ile 2024 ara transfer döneminin sona ereceği tarih...
Türkiye Futbol Federasyonu 2024 yılı ara transfer dönemi tarihlerini duyurdu. Hatırlanacağı gibi ikinci transfer sezonu 11 Ocak tarihinde başlamıştı. Peki, "Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?" İşte ikinci transfer döneminin sona ereceği tarihe ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından sene başında yayımlanan 2023-2024 yılı transfer takvimi sonrasında ara transfer dönemi tarihi belli oldu.
Buna göre; Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başladı 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.
İLK TRANSFER DÖNEMİ 15 EYLÜL'DE SONA ERDİ
Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan transfer dönemi 15 Eylül'de sona erdi.