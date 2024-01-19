Türkiye Futbol Federasyonu 2024 yılı ara transfer dönemi tarihlerini duyurdu. Hatırlanacağı gibi ikinci transfer sezonu 11 Ocak tarihinde başlamıştı. Peki, "Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?" İşte ikinci transfer döneminin sona ereceği tarihe ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından sene başında yayımlanan 2023-2024 yılı transfer takvimi sonrasında ara transfer dönemi tarihi belli oldu.

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Buna göre; Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başladı 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.