Ara transfer dönemi için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sezon başında 2023-2024 yılı yaz ve ara transfer dönemi takvimini duyurdu. Takımlar ikinci transfer döneminin başlamasıyla eksik bölgelerine takviye yaparak transfer tescilinde bulunacak. Peki, "Ara transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlıyor?" İşte ara transfer sezonu tarihleri...

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Bu sezon da sıkışık takvim sebebiyle ligin 17 ve 22. Hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. Buna ek olarak 31 Mart 2024'te yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle aynı tarihte oynanması gereken 31. Hafta müsabakaları da 2, 3, 4 Nisan tarihlerinde hafta içi oynanacak.