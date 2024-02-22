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        Haberler Gündem İkinci ve üçüncü cemre ne zaman ve nereye düşecek? Cemre düşmesi inanışı nereden geliyor?

        İlk cemre düştü! Peki ikinci ve üçüncü cemre ne zaman düşecek?

        Halk arasında ilkbaharın müjdecisi olarak gözüken cemre düşmesi başladı. Şubat ayının son zamanlarına girdiğimiz bu günlerde ilk cemre 19-20 Şubat'ta suya düştü. Peki, ikinci ve üçüncü cemre ne zaman ve nereye düşecek? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 16:57 Güncelleme: 22.02.2024 - 16:57
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        Türkiye kış aylarını geride bırakmaya hazırlanıyor. Baharın müjdecisi olarak görülen cemrelerin düşmesiyle ilkbaharın atmosferini hissetmeye başlayacağız. İlk cemre 19-20 Şubat'ta suya düştü. Peki, ikinci ve üçüncü cemreler ne zaman ve nereye düşecek? İşte, detaylar...

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        İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

        İlk cemre 19-20 Şubat'ta suya düştü. Cemrenin ikincisi 27 Şubat'ta suya, son cemre de 6 Mart 2023 günü toprağa düşecek. Tüm cemrelerin düşmesiyle bahar ayına girdiğimiz kabul edilecek.

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        CEMRE DÜŞMESİ İNANIŞI NEREDEN GELİYOR?

        Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre adı verilen cinin bahar getirdiğine inanılır. Söz konusu cin; ilkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir, sonra buzların üzerine düşerek onları eritir ve en sonunda yer altına girerek toprağı ısıtır. Isınan toprak buharlaşarak havayı ısıtır ve böylece bahar gelmiş olur.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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