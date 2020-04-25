İkindi namazı kaç rekattır? İkindi namazı nasıl kılınır? soruları, bu önemli ibadeti yerine getirmek isteyen vatandaşların gündeminde. İkindi namazı, gün içerisinde kılınması gereken 5 vakit namazdan üçüncüsüdür. İkindi namazı vaktinin başlangıcı, öğle namazı vaktinin sona ermesine bağlı olduğu için, öğle namazının sona ermesi konusundaki görüş ayrılığı ikindi vaktinin başlamasına da yansımıştır. Peki ikindi namazının kılınmasına ne zaman başlanır, ne zaman biter? İşte ikindi namazının kılınışı ile ilgili tüm ayrıntılar...

İKİNDİ NAMAZI KAÇ REKÂTTIR?

Öğle ve akşam namazı arasında kılınan ikindi namazı 4 rekât sünnet, 4 rekât farz olmak üzere toplam 8 rekâttır. Önce 4 rekât sünneti kılınır.

İKİNDİ NAMAZI NASIL KILINIR? İKİNDİ NAMAZINDA OKUNACAK DUALAR VE SURELER

İKİNDİ NAMAZININ DÖRT REKÂT SÜNNETİ

1. Rekât

Yüzünüz kıbleye dönük şekilde olarak "Niyet ettim Allah rızası için İkindi namazının dört rekât sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır yani eller erkekler kulak hizası, kadınlarda göğüs hizasına gelecek şekilde yukarı kaldırılıp tekbir alınarak namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekât

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz “Allahu Ekber” İftitah Tekbiri alır yani eller yukarı kaldırılıp tekbir alınır.

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz “Allahu Ekber” diyerek secdeden tekrar doğrulduktan sonra oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik dualarını okuruz

3. Rekât

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz “Allahu Ekber” İftitah Tekbiri alır yani eller yukarı kaldırılıp tekbir alınır.

Besmele çekeriz

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

4. Rekât

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz “Allahu Ekber” İftitah Tekbiri alır yani eller yukarı kaldırılıp tekbir alınır.

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Sonra yeniden “Allahu Ekber” diyerek secdeden tekrar doğrulduktan sonra oturur pozisyona geçerek, oturur pozisyonda oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

Ardından "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek önce sağa ve sonra sola selam vererek namazı tamamlarız.

İKİNDİ NAMAZININ DÖRT REKÂT FARZI

1. Rekât

4 rekât sünneti kıldıktan sonra "Niyet ettim Allah rızası için İkindi namazının dört rekât farzını kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri yani elleri ellerimizi yukarı kaldırarak namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekât

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz “Allahu Ekber” İftitah Tekbiri alır yani eller yukarı kaldırılıp tekbir alınır.

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu okuruz

3. Rekât

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz “Allahu Ekber” İftitah Tekbiri alır yani eller yukarı kaldırılıp tekbir alınır.

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

4. Rekât

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz “Allahu Ekber” İftitah Tekbiri alır yani eller yukarı kaldırılıp tekbir alınır.

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Sonra yeniden “Allahu Ekber” diyerek secdeden tekrar doğrulduktan sonra oturur pozisyona geçerek, oturur pozisyonda oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

Ardından "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye önce sağa ve sonra sola selam vererek namazı tamamlarız.

İKİNDİ NAMAZININ VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR, NE ZAMAN BİTER?

İkindi namazı vaktinin başlangıcı, öğle namazı vaktinin sona ermesine bağlı olduğu için, öğle namazının sona ermesi konusundaki görüş ayrılığı ikindi vaktinin başlamasına da yansımıştır. Dolayısıyla İmam Ebû Yûsuf ile İmam Muhammed ve diğer mezhep imamlarına göre öğle vakti, her şeyin gölgesi ‘fey-i zevâl’ hariç kendisinin bir misli olduğu zaman biter ve ikindi namazının vakti başlar. Buna asr-ı evvel (ikindi namazının ilk vakti) denir. Ebû Hanîfe’ye göre ise öğle vaktinin bitişi, her şeyin gölgesi “fey-i zevâl” hariç kendisinin iki misli olduğu zaman biter ve ikindi namazının vakti başlar. Buna asr-ı sânî (ikindi namazının ikinci vakti) denir. Diyanet İşleri Başkanlığı takviminde asr-ı evvel uygulaması esas alınmaktadır.

İkindi namazının son vakti güneşin batışından hemen öncedir. Ancak mazeret yoksa bu ana kadar geciktirmemek gerekir. Hz. Peygamber (s.a.s.),ikindi namazını güneş sararıncaya kadar geciktirip sonra da baştan savma bir şekilde aceleyle kılmayı, münafıkların namazı olarak nitelemiştir (Bkz. Ebû Dâvûd, Salât, 5). Fakat daha önce kılınamamışsa, güneş batmak üzere de olsa kılınır (Kâsânî, Bedâî’, I, 124; Merğînânî, el-Hidâye, I, 256, 261-262; Zeylaî, Tebyîn, I, 80; İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 15-16). Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Güneş batmadan önce ikindi namazından bir rekâta yetişen, namazın tamamına yetişmiş sayılır.” (Buhârî, Mevâkit, 28)

Şâfiî mezhebine göre ikindi namazının vakti, kendi içinde “fâziletli”, “ihtiyârî”, “kerâhetsiz cevâz”, “kerâhetli cevâz” ve “özür” olmak üzere beşe ayrılır. Her şeyin gölgesinin bir buçuk katına çıktığı zamana kadar fazilet, iki misline çıktığı zamana kadar ihtiyarî vakittir. Bir özür yok iken bu ihtiyarî vakti geçirmek caiz değildir. Mekruh vakit ise, bundan sonra güneşin batmasına kadar olan vakittir. Güneşin batışından önce bir rekât da olsa kılabilen kimse ikindi namazını kılmış olur (İbn Kudame, el-Muğnî, II, 15-16;Nevevî, el-Mecmû’, III, 27).