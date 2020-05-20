İkitelli-Ataköy Metro Hattı'nda rayların döşenmesine başlandı

AA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye bürokratlarının katılımıyla "ilk ray kaynatma" töreni düzenlendi.

İkitelli istasyonu şantiyesinde düzenlenen törende ilk ray kaynağı, İmamoğlu tarafından yapıldı.

Burada açıklama yapan İmamoğlu, "Ataköy-İkitelli hattımız bizim için değerli bir hat. Özellikle şu an bağlantısını yaptığımız durakla beraber aslında iki hattı birleştirmiş oluyoruz. Buradaki üç istasyonla beraber inşallah önümüzdeki yıl hizmete geçer hale getireceğiz. Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Hattımız tek yönde saatte 36 bin yolcu taşıyacak." dedi.

İmamoğlu, hattın kısmi olarak 2021'de açılacağını, tamamen işletmeye alınmasının 2022 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşeceğini söyledi.

İkitelli-Ataköy arasını 23 dakikada alacak metro hattında saatte iki yönlü 72 bin yolcu taşınabilecek.