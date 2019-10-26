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İkiz pandalar büyüyor

DHA

Berlin Hayvanat Bahçesine getirilen panda Meng Mengs’in dünyaya getirdiği ikiz pandalar hızla büyüyor

İkiz pandalar

Çin’den 2017 yılında Berlin Hayvanat Bahçesine getirilen panda Meng Mengs’in 31 Ağustos’ta aynı merkezde dünyaya getirdiği ve Almanya’da doğan ilk pandalar unvanını alan ikiz yavruları hızla büyüyor.

İki buçuk aylık pandaların yeni görüntülerini yayınlayan Berlin Hayvanat Bahçesi yetkilileri sevimli kardeş pandaların sağlıklı bir şekilde büyümesi için büyük bir titizlikle çalıştıklarını belirtti.

Yetkililer hızla gelişen pandaların hareket alanlarını büyütmek amacıyla sevimli yavruları daha geniş ve rahat bir yatağa aldıklarını ifade etti. 

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