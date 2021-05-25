İkizdere'de taş ocağını protesto için bölgede bulunan 34 kişi hakkında işlem yapıldı

AA

Alınan bilgiye göre, ilçenin Cevizlik köyünde yapımına başlanan taş ocağını protesto gerekçesiyle bölgede bulunanlar hakkında çeşitli kuralları ihlalden güvenlik güçlerince işlem yapıldı.

Buna göre, 20 kişiye görevi yaptırmamak için direnmek, 1 kişiye kolluk kuvvetini alenen aşağılama, 2 kişiye bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma, 6 kişiye toplantı ve gösteri yürüyüşüne muhalefet, 5 kişiye konut dokunulmazlığını ihlal olmak üzere 34 kişi hakkında adli işlem uygulandı.

Ekipler, 41 kişiye ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 80 bin 100 lira idari para cezası kesti.