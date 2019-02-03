İkizler Memo - Can 12. son bölümü bu akşam ekranlara geldi. İkizler Memo - Can'da Onur ve Melek, çocuklarla birlikte hafta sonu tatili için Kartalkaya’ya gitmeye karar verirler. Ancak peşlerinde onları bekleyen büyük bir tehlike var. Onur ölümle burun buruna geliyor. İkizler Memo Can 13. yeni bölüm fragmanına dair detaylar ev 12. son bölüm özeti haberimizde.

İKİZLER MEMO - CAN 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İkizler Memo - Can 13. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak yayıncı kuruluş tarafından dizinin yeni bölümüne dair detaylar geldikçe ayrıntılar haberimizde olacak.

İKİZLER MEMO - CAN 12. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Onur ve Melek, çocuklarla birlikte hafta sonu tatili için Kartalkaya’ya gitmeye karar verirler. Ancak peşlerinde onları bekleyen büyük bir tehlike vardır!

İkizler Memo - Can yayınlanan son bölümde, Onur ölümle burun buruna geliyor!

Hafta sonu tatili için ailecek bir yerlere gitmeye karar veren Onur, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Onur'un eski sevgilisi Sibel, onları huzursuz etmek için bu defa çok tehlikeli bir hamle yapar ve Onur'un hayatı tehlikeye girer. Peki Onur, peşindeki silahlı adamı fark edebilecek mi? Yoksa Sibel amacına ulaşacak ve Onur vurulacak mı?

Öte yandan mahallede yerel seçim telaşı vardır. Prostat muhtarlığa adaylığını koyar. Memo ve arkadaşları seçim anketi düzenler. Memo ve arkadaşlarının çıkardığı mahalle gazetesi yayınladığı haberler nedeniyle mahalleliyi birbirine düşürür.