İKİZLER MEMO - CAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yaren'in ünlü olmasını kıskanan Osman, bu kez kendisi reklam yıldızı oluyor. Yaren ise bu duruma sessiz kalamıyor ve Osman'ın reklam çekimlerinin yapıldığı seti basıyor. Osman'ın etrafını saran kadınları gören Yaren çılgına dönüyor. Memo ve Can, koyunu bahçeden eve getirirler ve Altan için kötü planlar peşine düşerler.

Altan'a Matmazel'in bir adamla buluşacağını söyleyen ikiz kardeşler işleri iyice karıştırır. Dedektif kılığına girerek Matmazel'i takip eden Altan, bir adamla buluştuğunu görünce adeta yıkılır. Ömer ise evin ortasında bağlı olan koyunu görünce şaşkına döner.

İKİZLER MEMO - CAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İKİZLER MEMO - CAN 14. BÖLÜM ÖZETİ

Memo ve Can daha bebekken birbirlerinden ayrılmış ikiz kardeşlerdir. Memo öz olmayan annesi, ninesi ve dayısıyla yaşamaktadır. Memo’nunki fakir bir hayattır. Ailenin maddi olanakları kısıtlı olmasına rağmen, birbirlerine büyük bir sevgiyle bağlanmışlardır. Küçük yaşına aldırmadan sokaklarda kağıt toplar. Diğer tarafta zengin bir aileye sahip olan Can ise büyük bir malikanede yaşamaktadır.

Can, babası ve dedesiyle mutludur mutlu olmasına ama büyük bir yalnızlık içindedir. Çünkü çevresinde ne kadar çok onunla ilgilenen eğitmen, dadı, hizmetli olsa da Can katı kurallar, disiplin içinde kısacası çocukluğunu yaşamadan hayatını sürdürmektedir. Bir gün kader ağlarını örer ve Memo ile Can yer değiştirirler. İlerleyen zamanlarda sırlar teker teker çözülmeye başlayacaktır. Sonrasında ise hikayemiz kimi zaman duygusal, kimi zaman komik bir şekilde akıp gidecektir.