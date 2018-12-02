İkizler Memo - Can 7. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak konusu oldu. İkizler Memo - Can'da Can'da Mahmut, Yaren’in çiçek tezgahında Osman’la görüştüğünü görünce tüfeğine davrandı. Ancak, vurduğu Osman değil bir başkası. Memo, Karadul Neriman ve Mahmut için bir plan yaptı. Bu plan mahalleyi birbirine katacak türden. Bölümün sonunda ise Melek, Osman ile birlikte Onur'un evine gitti. İkizler Memo - Can 6. son bölüm özeti ve 7. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

İKİZLER MEMO CAN 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İkizler Memo - Can 7. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümüne dair detaylar gelince haberimizde olacak.

İKİZLER MEMO - CAN 6. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mahmut, Yaren’in çiçek tezgahında Osman’la görüştüğünü görünce tüfeğine davranır. Ancak, vurduğu Osman değil bir başkasıdır. Şarkıcı Aysel’in korumalığını yapan Osman yeni giyim tarzı ve kullandığı arabayla mahallede dedikodu konusu olur. Yaren bu durumdan hiç hoşnut değildir ve Osman’la araları açılır.

Melek, Onur’dan çok etkilenmektedir. Ancak, mahallede bir hayranı daha vardır.

Çiğdem’in kuzeni Zeynep bir süreliğine mahalleye gelir. Memo’nun, Zeynep’e ilgi göstermesi Çiğdem’in hiç hoşuna gitmez. Memo, Karadul Neriman ve Mahmut için bir plan yapar. Bu plan mahalleyi birbirine katacak türdendir.

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