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        Haberler Televizyon İkizler Projesi filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İkizler Projesi filmi ne zaman vizyona girdi?

        İkizler Projesi filminin konusu nedir? İkizler Projesi filmi oyuncuları kimler?

        İkizler Projesi filmi beyaz perdenin ardından televizyonda ilk kez izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrolünü aksiyon filmlerinin aranan ismi Will Smith ve Clive Owen'ın paylaştığı İkizler Projesi filmi, özgün senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile 3 Ocak akşamı televizyon ekranlarında olacak. Filmi ilk kez izleyecek olan sinemaseverler, İkizler Projesi filminin konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. İşte İkizler Projesi filminin konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 18:29 Güncelleme: 03.01.2024 - 18:29
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        2019 yılında vizyona giren İkizler Projesi (Gemini Man) filmi 3 Ocak Çarşamba akşamı izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu David Benioff , Jonathan Hensleigh , Darren Lemke , Stephen J. Rivele tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Ang Lee oturmaktadır. Peki, "İkizler Projesi filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İkizler Projesi filmi ne zaman vizyona girdi?" İşte detaylar...

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        İKİZLER PROJESİ KONUSU NEDİR?

        İkizler Projesi, eski bir kiralık katilin peşine düşen klonundan kurtulmak için verdiği mücadeleyi konu ediyor. Henry, işinde uzman olan bir kiralık katildir. Artık bu işlerden kurtulup hayatına yeni bir yön vermek isteyen Henry, bir anda kendisini büyük bir girdabın içinde bulur. Kiralık katilin peşine, kendisini öldürmek için gizli bir ajan düşmüştür. Üstelik peşindeki ajan, Henry’den 25 yıl önce alınan genlerle oluşturulan bir klondur. Henry, her hareketini önceden tahmin edebilen bu klonunda kurtulmak için zorlu bir savaş vermek zorunda kalır.

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        İKİZLER PROJESİ OYUNCULARI KİMLER?

        Will Smith

        Mary Elizabeth Winstead

        Clive Owen

        Benedict Wong

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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