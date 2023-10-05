İklim aktivistleri bu kez Londra'da Sefiller müzikalini durdurdu, beş kişi gözaltına alındı

İklim aktivistleri bu kez Londra'da Sefiller müzikalini durdurdu, beş kişi gözaltına alındı

İklim aktivistleri bu kez Londra'da Sefiller müzikalini durdurdu, beş kişi gözaltına alındı İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyanın en uzun süre sürekli olarak sahnelenen müzikallerinden Les Misérables (Sefiller), iklim eylemcilerinin sahneye çıkarak yaptığı protesto ile yarıda kesildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyanın en uzun süre sürekli olarak sahnelenen müzikallerinden Les Misérables (Sefiller), iklim eylemcilerinin sahneye çıkarak yaptığı protesto ile yarıda kesildi.

Paylaşılan bir videoda, Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) adlı iklim aktivisti grubun üyelerinin sahneye koşarak, izleyicileri "isyana katılmaya" çağırdığı görülüyor.

Müzikali yarıda kesen beş eylemci, ihbar üzerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Bazı eylemcilerin kendilerini sahneye zincirlediği bildirildi.

Just Stop Oil, kamusal etkinlikleri yarıda kesen iklim eylemleriyle biliniyor. Grup son olarak Wimbledon'daki tenis maçlarında eylemler düzenlemişti.

Sefiller müzikali, Fransız yazar Victor Hugo'nun 1862'de yayınlanan aynı adlı romanından uyarlandı ve 1985'ten bu yana Londra'da sahneleniyor.

Getty Images Sefiller müzikali Londra'da 40 yılı aşkın süredir sahneleniyor.

İklim eylemcileri, müzikalin ve romanın baş kahramanı Valjean'a referansla şu açıklamayı yaptı:

"Valjean aç bir çocuğu beslemek için ekmek çalıyor. Hepimizin çalmak zorunda kalmasına ne kadar kaldı?"

"Sefiller, sıradan insanların kendilerini asla düşünmeyen hükümete karşı örgütlenip ayağa kalktıkları devrimi anlatıyor" diyen aktivistler, İngiltere hükümetinin de benzer bir şekilde iklim hedeflerini görmezden geldiğini savundu.

Müzikalin sahnelendiği tiyatro salonunun müdürü William Village ise "güvenlik protokolleri gereği" salonu boşalttıklarını ve polisin çağırıldığını açıkladı:

"İfade özgürlüğünün önemini kabul etsek de izleyicilerin para ödedikleri bu etkinliği izleme haklarına da saygı gösterilmeli."

İklim aktivistleri ne amaçlıyor?

Just Stop Oil grubunun taktikleri, Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) ve Insulate Britain (Britanya'yı Yalıtın) hareketlerine benzer şekilde taleplerini kamusal alanda daha görünür kılmak için "şiddet içermeyen sivil itaatsizlik eylemleri" düzenlemek üzerine kurulu.

Aktivistlerin yenilenebilir enerjiye geçiş ve daha iyi izolasyon gibi uzun ve kısa vadeli talepleri var. Grubun internet sitesinde ise "Dünyanın iklim sisteminde geri dönüşü olmayan değişimlerin önüne geçmek için fosil yakıtlara bağımlılığımızı acilen sonlandırmamız gerekiyor" ifadeleri yer alıyor.

Öte yandan otoyollarda trafiği durdurma ve bazı sanat eserlerine boya dökme gibi eylemler kamuoyunda sıklıkla eleştiri de alıyor.