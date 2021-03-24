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HaberlerGündem3. Sayfaİklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele için kurulan komisyonda görev alacaklar belli oldu
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Başkent’te kar küreme aracına çarpan lüks otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan lüks otomobil yol temizliği yapan ve kırmızı ışıkta bekleyen kar küreme aracı ile kurye motosikletine çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken lüks otomobil hurda yığınına döndü

İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele için kurulan komisyonda görev alacaklar belli oldu
Lüks otomobil kar küreme aracına çarptı
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İHA

Kaza, saat 22.00 sıralarında Çankaya ilçesi Angora Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çayyolu yönüne giden Yavuz T. yönetimindeki 06 BT 8866 plakalı lüks otomobil kar yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucunda sol şeritte yol temizliği yapan ve kırmızı ışıkta bekleyen 06 BFU 302 plakalı kar küreme aracına çarparak savruldu.

Savrulmanın etkisiyle lüks otomobil, Tarık Ahmet G. yönetimindeki 06 DPP 630 plakalı kurye motosikletine çarptı. Kazada, otomobil ile kurye motosikleti kaldırıma çarptı. İHA'nın haberine göre; kazayı gören diğer sürücüler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralanan otomobil sürücüsü Yavuz T. ile motosiklet sürücüsü Tarık Ahmet G.’yi çevredeki hastaneler sevk etti.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaklaşık 5 milyon TL değerindeki otomobil, kaza sonucu hurdaya döndü. Hurdaya dönen lüks otomobilinin parçalarının Yavuz T.'nin yakınları topladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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