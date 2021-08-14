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İklim değişikliği ve yetersiz altyapının yıkıcı etkileri Macar gölünü tehdit ediyor

Macaristan'ın Fejer bölgesinde yer alan ve Macaristan’ın en büyük üçüncü gölü olduğu bilinen Velence Gölü, aşırı sıcakların neden olduğu kuraklık ve yetersiz altyapı nedeniyle 100'den fazla kuş türü, düzinelerce balık türünün yok olması ile birlikte çevresel bir krizle karşı karşıya.

İklim değişikliği ve yetersiz altyapının yıkıcı etkileri Macar gölünü tehdit ediyor
Macaristan’ın Velence Gölü çevresel krizle karşı karşıya
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HABERTURK.COM / Ajanslar

İklim değişikliği ve yetersiz altyapının yıkıcı etkilerinin görüldüğü gölde sıcak ve kurak geçen yazlar su kalitesinin bozulmasına yol açtı. Göl, suyunun neredeyse yarısını kaybetti.

Bölge hem çevresel hem de ekonomik felaket ile karşı karşıya iken Associated Press’e konuşan Çevre Yönetimi Mühendisi Tibor Horanyi, yıllarca süren yağış eksikliği, kuraklık ve sürekli su kıtlığından bahsediyoruz. Yıllardır küresel ısınmanın hayatımızda nasıl bir rol oynadığını gördük ve bu düşük su seviyesiyle açıkça bağlantılı.” ifadelerinde bulundu.

Yerel yetkililer, göl için en uygun su seviyesinin 150 santimetre olduğunu söyledi ancak perşembe günü suyun seviyesi 80 santimetre seviyesine indi.

Macaristan Ulusal Meteoroloji Servisine göre, uzun ve soğuk bir baharın ardından Macaristan, 1901'den bu yana kayıtlardaki üçüncü en sıcak haziran ve temmuz aylarını kaydetti.

Öte yandan aşırı sıcakların göldeki 4 ton balığın ölümüne neden olduğu belirtildi. Bölgeden bir sakin, ‘‘Balık yok, Buraya geldiğim son üç hafta sonunda ilk kez bir şey yakaladım" ifadelerini kulandı.

Temmuz ayında, ülkedeki yetkililer, gerekli standartları karşılamayan su kalitesi örneklerini öne sürerek Velence Gölü'ndeki dört plajın kapatılması emrini vermişti.

Aktivistler, Macaristan hükûmetini gölü daha fazla bozulmadan korumak için harekete geçmeye ve su seviyesini uygun hale getirmek için gerekli kaynakları sağlamaya çağırdılar ancak aşırı sıcaklar ve yetersiz altyapı nedeniyle bu çağrı sekteye uğradı.

Associated Press

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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