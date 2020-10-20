İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programına başvurular başladı

AA

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteğiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülecek program kapsamında hibe proje başvuruları için 14 Ekim itibarıyla ilana çıkıldı.

Hibe programıyla küresel olarak, "Türkiye'de iklim değişikliğine uyumun iyileştirilmesi", özelde ise "toplulukların ve şehirlerin dayanıklılığını artırmak, doğal kaynakları ve ekosistemleri korumak ve etkilenebilir ekonomik sektörlerin uyum kapasitesini artırmak" amaçlanıyor.

12 ila 18 ay süreli olacak hibe projelerine, sivil toplum kuruluşları (dernek, vakıf ve benzeri),belediyeler, yerel yönetimler (bölge veya il müdürlüğü, il özel idaresi, valilik ve benzeri),üniversiteler veya araştırma kurumları / merkezleri, kalkınma ajansları, kar amacı gütmeyen sendikalar, kooperatifler, odalar, meslek kuruluşları gibi yerel düzeyde işletmeler ve özel sektörü temsil eden kuruluşlar başvurabilecek.

Desteklenecek projeler için 6 milyon 800 bin avro kaynağın tahsis edildiği programda, ön başvurular 30 Kasım'da sona erecek

Program çerçevesinde detaylı bilgiye ve başvuru rehberine, "https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=170484" linki üzerinden ulaşılabilecek.

Ayrıca, Bakanlığa bağlı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün "www.ipa.gov.tr" internet adresi üzerinden, "ihaleler" başlıklı bölümden de çağrıya ilişkin bilgi edinilebilecek.



