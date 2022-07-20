Hava kirliliğinin uyku üzerine etkisinin doğum öncesi dönemde anne karnında başladığını kaydeden Yetkin, şöyle devam etti: "2019'da Bose ve arkadaşlarının Meksika'da yaptığı bir çalışmada, anne karnında hava kirliliğine maruz kalan bebeklerde ince partiküllerin nörotoksik etkisi, oksidatif stres ve inflamatuvar süreçlerle sinir sistemi gelişiminin ve dolayısıyla uyku yapısının bozulabileceği, 3-5 yaş arası çocuklarda ise 24 saatte ortalama uyku süresinin 10-13 saat olması gerekirken, bunun 7-8 saate düştüğü ve sonuçta gelişen uyku kalitesinde düşmenin uzun dönemli olduğu ortaya çıkıyor."