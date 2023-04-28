İklim dostu yem için çiftçilere tohum dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Çevre İklim dostu yem için çiftçilere tohum dağıtıldı
ABONE OL

Bursa'daki proje kapsamında iklim dostu yem için çiftçilere tohum dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün projesi kapsamında Bursa'da uygulanan "Kuraklığa Karşı İklim Dostu Yem Bitkileri Üretimi Projesi" ile toplam 156 çiftçiye bin 310 dekar alanda ekilmek üzere 6 bin 550 kilo "sorgum sudan otu" dağıtımı yapıldı. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, proje ile kaba yem açığı ve yeterli düzeyde mera otlatma imkânı olmayan mahallelerde bu açığı kapatmaya yönelik olarak "sorgum sudan otu" ekilişini destekleyerek kaba yem ihtiyacını karşılamanın mümkün olabileceğini kaydetti

İklim dostu yem için çiftçilere tohum dağıtıldı
İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında Bursa’da uygulanan "Kuraklığa Karşı İklim Dostu Yem Bitkileri Üretimi Projesi" ile çiftçilere "sorgum sudan otu" dağıtımı yapıldı.

Projede bol suya ihtiyaç duyan mısıra alternatif yem bitkisi özelliğine sahip, sulamaya ihtiyaç duymadan yetiştiriciliği mümkün olan sorgum otunun ekilişi yapılması ve silajlık sorgum çeşitlerinin yaygınlaştırılarak, mevcut üretim desenine alınması amaçlanıyor.

YETERLİ DÜZEYDE MERA OTLATMA İMKÂNI OLMAYAN YERLER

Büyükorhan, Kestel ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde düzenlenen tohum dağıtım programında çiftçilere hitap eden Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Kuraklığa Karşı İklim Dostu Yem Bitkileri Üretimi Projesi ile kaba yem açığı ve yeterli düzeyde mera otlatma imkânı olmayan mahallelerde bu açığı kapatmaya yönelik olarak sorgum sudan otu ekilişini destekleyerek kaba yem ihtiyacını karşılamanın mümkün olabileceğini vurguladı.

ATIL TARIM ARAZİLERİ ÜLKE TARIMINA KAZANDIRILACAK

İl Müdürü Aygül, atıl tarım arazilerinin ülke tarımına kazandırılması, yem maliyetlerinin düşürülmesi, münavebeli tarım kültürünün geliştirilmesi ayrıca kurak ve yarı kurak, toprak tuzluluğu ve suyun yetersiz olduğu bölgelerde yetiştirilmesi sıkıntılı olan mısır bitkisinin yerine sorgum bitkisinin yetiştirilmesinin üreticilere ekonomik katkı sağlayacağının altını çizdi. Aygül, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"ÇİFTÇİLERİMİZİN KALİTELİ KABA YEM ÜRETMESİNE İMKÂN SAĞLAYACAK"

"Hayvancılıkta en temel girdi yemdir. Yem gideri toplam maliyetin yaklaşık yüzde 70’ini oluşturuyor. Bu sebeple, hayvanlarımızın dengeli ve daha ucuz maliyetle beslenebilmesi için böyle bir proje hazırladık. Çiftçilerimizin kaliteli kaba yem üretmesine imkân sağlayacak sorgum sudan otu tohumlarını sizlere teslim edeceğiz.

156 ÇİFTÇİYE 550 KİLOGRAM SORGUM SUDAN OTU TOHUMU

Bakanlığımız son birkaç yıldır bir karış tarım toprağı boş kalmasın diye tüm tarım arazilerinin etkin olarak kullanılmasına imkân verecek bir proje yürütüyor. İl Müdürlüğü olarak Bakanlığımıza sunduğumuz Kuraklığa Karşı İklim Dostu Yem Bitkileri Üretimi Projesi'nin kabulüyle birlikte Bursa genelinde 9 ilçede (Mustafakemalpaşa, Büyükorhan, Kestel, Harmancık, Nilüfer, Orhaneli, Keles, İnegöl, İznik) 156 çiftçiye 6 bin 550 kilo sorgum sudan otu tohumu dağıtımı yapacağız.

TOPLAM BİN 310 DEKAR ALANDA EKİM YAPILACAK

Böylece il genelinde toplamda bin 310 dekar alanda ekim yapılmış olacak. Projemizde tohum maliyeti yüzde 75 Bakanlık hibe desteği yüzde 25 çiftçi katkısı ile karşılanıyor. Hem tohum dağıtımının hem de diğer desteklerin sizlerin daha çok daha iyi ve verimli çiftçilik yapmasına fırsat sağlayacağı temennisi ile dağıtılan tohumların da hayırlı olmasını diliyorum."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu vatandaşlara sesleniyor
GÜNDEM Kılıçdaroğlu Giresun'da vatandaşlara sesleniyor
Taksim'de 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler anıldı!
GÜNDEM Taksim'de 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler ...
Son dakika: Emek ve Özgürlük İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek
GÜNDEM Emek ve Özgürlük İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ...
İstanbul’da çifte ölüm: İki genç araçta başlarından vurulmuş halde bulundu
GÜNDEM İstanbul'da çifte cinayet! Vurulmuş halde bulundular
Tekirdağ Çorlu'da 12 kişinin sahte içkiden ölümünde ilk karar!
GÜNDEM Çorlu'da 12 kişinin sahte içkiden ölümünde ilk karar!
"Ahtapot" bu kez Van Gölü'nü temizleyecek
GÜNDEM "Ahtapot" bu kez Van Gölü'nü temizleyecek
Erfelek'te bir mahallede heyelan
GÜNDEM Erfelek'te bir mahallede heyelan
1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs'ta okullar açık mı, ders var mı?
GÜNDEM 1 Mayıs'ta okullar tatil mi?
1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI 2023 | Resimli, anlamlı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları ve kutlama sözleri
GÜNDEM 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları ve kutlama sözleri
Sinop'ta tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEM Sinop'ta "patpat" devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.