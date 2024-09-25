İklim Tamkan, Fazıl Say bestesiyle İspanya'da

Piyanist ve klavsen sanatçısı İklim Tamkan, 10, 11 ve13 Ekim tarihlerinde Zaragoza kentinde gerçekleşecek İspanya turnesinde dinleyicilerle buluşacak! Hollandalı duayen klavsen yapımcısı Titus Crijnen’in meslekteki 40. yılında düzenlenen jübile konserleri serisine Crijnen’in özel davetlisi olarak katılacak olan Tamkan, 13 Ekim’deki son konserde dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın bestelediği ve kendisine ithaf ettiği “Goldberg İstanbul’da” adlı eserin Avrupa prömiyerini gerçekleştirecek. Tamkan, solo performansının yanı sıra Macar org ve klavsen virtüözü Márton Borsányi ile birlikte Bach’ın klavsen konçertosunu da icra edecek.

Fazıl Say, 2022 yılında klavsen için yazdığı ve İklim Tamkan’a ithaf ettiği “Goldberg İstanbul’da” adlı eserinde, J.S. Bach’ı İstanbul’la buluşturuyor. Say’ın, Bach’ın başyapıtlarından biri olan ve klavsen sanatçısı Gottfried Goldberg’e ithaf ettiği “Goldberg Varyasyonları”nın temalarından yola çıkarak bestelediği bu ilk ve tek klavsen bestesinde, İstanbul ruhunu hissettiren caz öğeleri ve Türk aksak ritimleri yer alıyor.