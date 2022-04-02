AA

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Şanal, iklimlendirme alanındaki yeşil dönüşüm çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sektör olarak iklim konusunu 10-12 yıldır yakından takip ettiklerini ve sorunu "iklim krizi" olarak adlandırdıklarını aktaran Şanal, bu noktada sektör olarak altyapılarını her geçen gün değiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Şanal, iklimlendirme sektörü olarak enerjiyi yoğun şekilde kullandıklarına işaret ederken, yaşam ve çalışma alanlarında fosil yakıtların kullanıldığını belirtti. Avrupa Birliği (AB) kriterleri doğrultusunda artık fosil yakıtlardan uzaklaşılması gerektiğini bildiren Şanal, daha çevreci ve yeşil enerjiyle üretilen elektrikli sistemlerin ön plana çıkacağını ve sektör olarak buna hazırlık yaptıklarını anlattı.

Avrupa'da birçok ülkede artık yeni binalarda fosil yakıtlı enerji kaynaklarının kullanılmadığını, doğal gazın yeni projelerde özellikle konutlarda kullanımının da yasaklanmaya başladığını belirten Şanal, "Biz her ne kadar AB'nin eko dizayn kriterlerine, Avrupa Enerji Verimliliği Standartları'na uygun ürünler üretsek de yakın gelecekte halkımızı bilinçlendirmezsek, karbon emisyonlarını düşürmezsek, 2026'dan sonra ciddi oranda sınırda karbon vergisi ile karşılaşacağız. Önümüzde uzun süreç var, halkımızı bilinçlendirmemiz lazım, yeşil enerjili, sıfır karbon emisyonlu binalara geçiş yapmamız lazım. Konuyu sadece ısıtma olarak düşünmemek lazım, soğutma sistemleri de yoğun şekilde elektrik tüketimi yapıyor." diye konuştu.

'BİNALARIMIZI YALITMAMIZ LAZIM'

Şanal, ülkedeki bina stokunun yalıtım kalitesinin çok düşük olduğuna dikkati çekerek, "Bunları bir an önce ele alarak birtakım teşviklerle binalarımızı yalıtmamız lazım. Yeni trende bakınca yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretebiliriz ama bunların da bir sınırı var. Ürettiğimiz ısıtma ve soğutma enerjisini doğru şekilde binalarda korumamız lazım. Bu noktada mevcut binalarda yalıtım sistemlerini düzeltmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ülkenin pek çok noktasında kullanılan doğal gazlı sistemlerin artık 10-15 yıl sonra terk edileceğini aktaran Şanal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada artık yeni teknoloji olan ısı pompası sistemlerine geçişler başladı. Bu noktada altyapıları oluşturmamız lazım. Isı pompası sistemlerinin ilk maliyeti yüksek cihazlar. Bu noktada devletin teşvik etmesi gerekiyor. Avrupa'da birçok ülke ısı pompalı sistemli konutları teşvik ediyor. Isı pompası elektrik enerjisiyle çalışıyor ve ısıtma soğutma için kullanılıyor. Topraktan, sudan ve havadan enerji transferi sağlayan son derece verimli cihazlar. Biz elektriği de yeşil kaynaklardan ürettiğimiz zaman tamamen karbon sıfır konutlarımızı, binaları oluşturabiliriz. Bu noktada ciddi politika oluşturmamız lazım. Devletin bu noktada bir an önce tedbirler koyması ve bu ürünleri teşvik etmesi lazım. Tüketiciyi bilinçlendirmek lazım. İlk yatırım maliyeti yüksek olduğu için tercih edilmiyor. Devlet bir şekilde karbon emisyonlarını düşük seviyelere indirmek için finansal olarak teşvik edici politikaları hayata geçirmeli. "

Şanal, sektörün sınırda karbon vergisi konusunda son derece bilinçli olduğunu ve bu konuda altyapısını hazırladığını belirterek, "Üretim tesislerimizde kendi elektriğimizi üretsek, atık sistemimizi kontrol etsek bile ülke menşesinden dolayı sınırda karbon vergisiyle karşılaşma durumumuz var. Bu yüzden hükümetimizin bir an önce bu konuya el atarak yeşil dönüşüm projesinde, iklimlendirme sistemlerinde, yalıtım ve ısı pompasını teşvik edici bir düzenlemeleri çıkarması lazım. Devlet bu teşvikleri çıkarmazsa bu sistemleri geliştirmemiz mümkün değil." dedi.